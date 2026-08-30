محمدصالح باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت حفاظتی یگان حفاظت شهرستان کوهپایه، با همکاری همیاران طبیعت و ماموران کلانتری ۲۹ سجزی، در محدوده تاغزارهای دشت سجزی، یک دستگاه نیسان باربری و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۲ هزار و ۲۳۵ کیلوگرم چوب تاغ کشف و ضبط شد.

به گفته وی، همچنین تعداد ۱۰ دستگاه باتری شارژی و یک دستگاه اره برقی نیز ضبط شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کوهپایه گفت: متهمان پس از مشاهده عوامل حفاظتی، بلافاصله از محل متواری شدند و تلاش برای شناسایی آنان و تشکیل پرونده قانونی در دستور کار قرار دارد.

باقری خاطرنشان کرد: صیانت از پوشش گیاهی و ذخایر طبیعی شهرستان، نیازمند استمرار گشت‌های حفاظتی و همکاری جدی مردم و همیاران طبیعت است.