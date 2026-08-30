به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و مدیریت منابع آب، طرح بزرگ آبیاری کمفشار ۱۴۱ هکتاری منطقه «جوشان» شهرستان الیگودرز به بهرهبرداری رسید.
این طرح که یکی از دستاوردهای مهم در حوزه کشاورزی منطقه محسوب میشود که باهدف مقابله با بحران کمآبی و افزایش بهرهوری اراضی زراعی به اجرا درآمده است.
اجرای این پروژه با بودجهای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به سرانجام رسیده است. در راستای مدل مشارکت عمومی - دولتی، چهار میلیارد تومان از این اعتبار توسط مدیریت جهاد کشاورزی تأمین شده و مابقی هزینهها از طریق تعامل سازنده بنیاد برکت و مشارکت مستقیم و همت کشاورزان منطقه تأمین شده است.
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