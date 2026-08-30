تجلی مکارم اخلاق و سیره نبوی نسخه نجات عبور از تلاطم مدرنیته

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در هیاهوی زندگی پرشتاب امروز، انسان بیش از هر زمان دیگری در جست‌وجوی آرامش و راهی برای رهایی از دغدغه‌ها، آشوب‌های ذهنی و اضطراب‌های روزمره است.

عصر کنونی اگرچه با پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علمی و فناوری، بسیاری از دشواری‌های زندگی را آسان‌تر کرده، اما در مقابل، انسان را با چالش‌هایی همچون افزایش اضطراب، تنهایی، گسست‌های اجتماعی و آسیب‌های اخلاقی مواجه ساخته است، گویی بشر امروز بیش از آنکه به ابزارهای تازه نیاز داشته باشد، به الگویی برای چگونه زیستن و چگونه انسان ماندن نیازمند است.

در چنین شرایطی، بازخوانی الگوهای اخلاقی و بازگشت به اصولی که می‌تواند میان انسان‌ها محبت، گذشت، کرامت و همدلی ایجاد کند، ضرورتی انکارناپذیر است، الگویی که نه تنها برای یک دوره تاریخی، بلکه برای همه زمان‌ها و جوامع قابل بهره‌گیری باشد.

در این گزارش خبرنگار مهر به ابعاد زندگی و معرفی الگوی اخلاقی پیامبر اکرم(ص) و جایگاه مکارم اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد.

پیامبر(ص)؛ الگوی مکارم اخلاق و نسخه شفابخش جامعه امروزی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون در عصری زندگی می‌کنیم که از آن به عنوان عصر تکنولوژی، صنعت و پیشرفت یاد می‌شود و بشر در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی پیشرفت‌های حیرت‌آوری داشته است، اما متأسفانه در حوزه اخلاق اجتماعی شاهد چنین پیشرفتی نیستیم.

حجت الاسلام عباس کاظمی ادامه داد: عصر حاضر را می‌توان «عصر اضطراب» دانست، چراکه نگرانی و اضطراب در میان مردم افزایش یافته و در کنار آن، آسیب‌هایی همچون افزایش طلاق، گسترش اعتیاد، جنایت و خشونت‌های اجتماعی نیز بیشتر شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با بیان اینکه جامعه کنونی با نوعی جاهلیت مدرن مواجه است، گفت: همان‌گونه که دوران پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) «دوران جاهلیت» نامیده می‌شود، امروز نیز برخی ویژگی‌های جاهلیت در جامعه بشری دوباره ظهور کرده است، اما این بار با چهره‌ای جذاب‌تر، علمی‌تر و ظاهری آراسته‌تر نمایان شده است.

حجت الاسلام کاظمی تصریح کرد: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را برای رهایی انسان‌ها از غل و زنجیرهای جاهلیت فرستاد و در سوره اعراف نیز یکی از اهداف بعثت پیامبر(ص) را برداشتن این غل و زنجیرها از دوش مردم بیان می‌کند، غل و زنجیرهایی که در آن دوران بیشتر در قالب خرافات و باورهای نادرست بود و امروز نیز در شکل‌های جدیدی خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: نسخه درمان آسیب‌های اجتماعی امروز نیز بازگشت به اخلاق نبوی است و اگر بخواهیم دردهای اجتماعی جامعه را درمان کنیم، باید دوباره به همان نسخه شفابخش پیامبر اکرم(ص)، یعنی اخلاق نیکو و مکارم اخلاق، بازگردیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به جایگاه والای اخلاق پیامبر(ص) در قرآن کریم گفت: خداوند متعال در قرآن کریم موارد مختلفی را با تعبیر «عظیم» توصیف کرده است و در قرآن می‌فرماید «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ» و اخلاق پیامبر اکرم(ص) را با کلمه عظیم توصیف می‌کند.

حجت الاسلام کاظمی افزود: اخلاق دارای مراتب مختلفی است و میان «محاسن اخلاق» و «مکارم اخلاق» تفاوت وجود دارد، محاسن اخلاق شامل خوش‌رفتاری، خوش‌خلقی، خوش‌زبانی و رعایت آداب معاشرت است که آثار بسیار خوبی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، اما مکارم اخلاق مرتبه‌ای بالاتر از این است و با کرامت انسانی، بزرگواری و مبارزه با هوای نفس ارتباط دارد.

وی بیان کرد: ممکن است فردی خوش‌اخلاق باشد، اما در عین حال مرتکب گناه شود، چراکه خوش‌اخلاقی می‌تواند با هوای نفس نیز جمع شود، اما مکارم اخلاق زمانی محقق می‌شود که انسان بتواند در برابر هوای نفس خود ایستادگی کند و حتی در برابر بدی دیگران، رفتار نیک داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع) درباره مکارم اخلاق گفت: از نگاه امام صادق(ع)، مکارم اخلاق آن است که انسان در برابر کسی که به او ظلم کرده، اهل بخشش باشد، با کسی که از او بریده است ارتباط برقرار کند، به کسی که او را محروم کرده عطا کند و در برابر بدی دیگران، خوبی و نیکی را انتخاب کند.

حجت الاسلام کاظمی ادامه داد: این همان اخلاقی است که پیامبر اکرم(ص) برای تکمیل آن مبعوث شد و فرمود «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» یعنی بعثت من برای تکمیل مکارم اخلاق است.

وی با بیان اینکه مکارم اخلاق می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: اگر مکارم اخلاق در میان مردم جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیب‌ها و دردهای اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و جامعه به سمت آرامش، کرامت انسانی و همدلی حرکت خواهد کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات اظهار کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص) هستیم و توجه به مکارم اخلاق می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های درمان آسیب‌های فردی و اجتماعی و حرکت جامعه به سوی یک زندگی سالم و انسانی باشد.

از میلاد پیامبر(ص) تا مکتب امام صادق(ع)؛ یک مسیر برای هدایت جامعه

کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه‌کندی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۷ ربیع‌الاول یادآور آغاز مسیری است که پیامبر اکرم(ص) با رسالت الهی خود برای هدایت انسان‌ها گشودند و این مسیر با تبیین و گسترش معارف اسلامی در مکتب اهل‌بیت(ع) استمرار پیدا کرد.

حجت الاسلام سید محمدحسین فتحی با اشاره به جایگاه اخلاق در سیره پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی پیامبر(ص)، توجه به اخلاق در کنار ایمان و عبادت است، زیرا جامعه اسلامی زمانی می‌تواند در مسیر صحیح حرکت کند که آموزه‌های دینی در رفتار مردم نیز نمود پیدا کند و صداقت، امانتداری، مهربانی، گذشت و رعایت حقوق دیگران به بخشی از سبک زندگی آنان تبدیل شود.

حجت الاسلام فتحی افزود: پیامبر اکرم(ص) توانستند با اخلاق و رفتار کریمانه، دل‌های انسان‌ها را به اسلام نزدیک کنند و نشان دهند که دعوت دینی تنها با سخن و بیان شکل نمی‌گیرد، بلکه رفتار انسان مؤمن نیز خود یک پیام و دعوت است از این رو امروز نیز برای اصلاح جامعه باید بیش از گذشته به سیره عملی پیامبر(ص) توجه داشته باشیم.

این کارشناس مذهبی گفت: امام جعفر صادق(ع) در تبیین مسیر دین جایگاه ویژه‌ای دارند و مکتب علمی ایشان فرصتی برای تبیین اصول اعتقادی، اخلاقی و فکری اسلام فراهم کرد و شاگردان بسیاری در این مکتب تربیت شدند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) را الگوی کامل اخلاق، رحمت و رفتار انسانی و امام صادق(ع) یکی از برجسته‌ترین الگوهای علم، معرفت و تبیین عقلانی دین است بنابراین جامعه اسلامی برای رسیدن به هدایت، هم به اخلاق نبوی نیاز دارد و هم به معرفت و بصیرتی که انسان را در شناخت درست دین یاری کند.

حجت الاسلام فتحی تصریح کرد: یکی از نیازهای جدی جامعه امروز، پیوند میان اخلاق و علم است زیرا علم بدون اخلاق ممکن است در مسیر نادرست به کار گرفته شود و اخلاق بدون معرفت نیز ممکن است انسان را در برابر برداشت‌های سطحی و نادرست آسیب‌پذیر کند و توجه به سیره پیامبر(ص) و امام صادق(ع) به خوبی مسیر درست علم و اخلاق را تبیین می‌کنند.

امام جماعت روستای خلیفه‌کندی با اشاره به نقش خانواده‌ها و مراکز فرهنگی و آموزشی در انتقال این معارف اظهار کرد: آشنایی نسل جوان با زندگی پیامبر(ص) و مکتب امام صادق(ع) نباید محدود به برگزاری مراسم در مناسبت‌های مذهبی باشد، بلکه باید سیره اخلاقی پیامبر(ص) و فرهنگ علم‌آموزی و پرسشگری در مکتب امام صادق(ع) به زبان قابل فهم برای نسل جدید تبیین و در زندگی روزمره آنان جاری شود.

وی تصریح کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) می‌تواند فرصتی برای بازگشت به یک مسیر روشن باشد، مسیری که از اخلاق، رحمت و انسان‌سازی پیامبر(ص) آغاز می‌شود و با علم، معرفت و تبیین معارف الهی در مکتب امام صادق(ع) ادامه پیدا می‌کند و جامعه امروز نیز برای عبور از چالش‌های فرهنگی و فکری خود بیش از هر زمان دیگری به این مسیر نیازمند است.

پیامبر(ص) الگوی اخلاق و وحدت جامعه اسلامی است

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ۱۷ ربیع‌الاول، سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، گفت: میلاد پیامبر اکرم(ص) فرصتی برای بازخوانی سیره اخلاقی ایشان و توجه دوباره به اصولی است که می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان راهگشا باشد.

حجت الاسلام قاسم صادقپور افزود: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت خود نشان دادند که اخلاق، مهربانی، گذشت، عدالت و احترام به کرامت انسان‌ها تنها توصیه‌های فردی نیست، بلکه پایه‌های شکل‌گیری یک جامعه سالم و متحد به شمار می‌رود و امروز نیز جامعه اسلامی برای عبور از بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیازمند بازگشت به همین اصول است.

حجت الاسلام صادقپور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیره پیامبر(ص) تلاش برای ایجاد همدلی و همبستگی میان مسلمانان بود، اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) جامعه‌ای را پایه‌گذاری کردند که در آن اختلافات قومی، قبیله‌ای و اجتماعی نباید به عاملی برای دشمنی و جدایی تبدیل شود و مسلمانان باید با تکیه بر مشترکات دینی، زمینه تقویت وحدت و انسجام را فراهم کنند.

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: در شرایطی که جهان اسلام با چالش‌ها و بحران‌های مختلف روبه‌رو است، توجه به پیام وحدت‌بخش ولادت پیامبر(ص) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مسلمانان باید مراقب باشند اختلافات فرعی، آنان را از مسائل اساسی و مشترک امت اسلامی دور نکند.

وی با تأکید بر اینکه اخلاق نبوی باید از سطح شعار و مناسبت فراتر برود، تصریح کرد: اگر سیره پیامبر(ص) را در رفتارهای روزمره خود وارد کنیم، بسیاری از زمینه‌های اختلاف، کینه و بی‌اعتمادی در جامعه کاهش خواهد یافت زیرا جامعه‌ای که در آن گذشت، حسن‌ظن، احترام متقابل و رعایت حقوق دیگران حاکم باشد، ظرفیت بیشتری برای همدلی و همکاری خواهد داشت.

حجت الاسلام صادقپور با اشاره به جایگاه امام جعفر صادق(ع) در تبیین معارف اسلامی گفت: ولادت امام صادق(ع) نیز همزمان میلاد پیامبر اکرم(ص)، فرصتی برای توجه به پیوند میان اخلاق، علم و معرفت است، آن حضرت با گسترش معارف دینی و تربیت شاگردان، نقش مهمی در تبیین صحیح آموزه‌های اسلام و مقابله با برداشت‌های نادرست از دین ایفا کردند.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی نیز تقویت وحدت اسلامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای شناخت مشترکات، احترام به باورهای یکدیگر و جلوگیری از تبدیل اختلاف‌نظرها به دشمنی و تفرقه است، موضوعی که می‌تواند در برابر تلاش جریان‌هایی که از اختلاف مسلمانان برای تضعیف جوامع اسلامی استفاده می‌کنند، نقش بازدارنده داشته باشد.

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات گفت: بهترین شیوه بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) این است که جامعه اسلامی در عمل به اخلاق نبوی، قرآن و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) توجه بیشتری داشته باشد و با تقویت محبت، اخلاق، گفت‌وگو و وحدت، زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم و برخوردار از هویت دینی را فراهم کند.