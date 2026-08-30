شمار قربانیان سیل نپال به ۷۳۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای نپال اعلام کرد که طبق آخرین به‌روزرسانی، سیل ویرانگر ۷۳۴ کشته و ۲۴۹۸ مفقود بر جای گذاشته است.

تیم‌های جستجو اجساد را در چندین منطقه پیدا کردند که چیتوان با ۲۵۹ نفر بیشترین تعداد را گزارش کرد و پس از آن نوالپاراسی شرقی با ۱۸۴ نفر قرار دارد.

منطقه راسوا با ۵۶۲ نفر که هنوز مفقود هستند، بیشترین تعداد مفقودین را ثبت کرده است در حالی که تلاش‌های نجات و امداد در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد.

دولت نپال روز یکشنبه در مورد احتمال سیل جدید هشدار داد و از ساکنان مناطق سیل‌زده خواست پس از افزایش سطح آب در رودخانه بوتکوشی، در حالت آماده‌باش کامل باقی بمانند.

در طول صبح یکشنبه، اطلاعیه‌های هشدار سیل به تلفن‌های مردم ارسال شد، زیرا گروه‌های امداد و نجات برای پاکسازی بزرگراه اصلی متصل کننده کاتماندو به یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را از سیل مرگبار روز چهارشنبه دیده بود، تلاش می‌کردند.

دارام راج آپرتی، مدیر اجرایی سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای نپال به رسانه‌های دولتی و بین‌المللی گفت که آخرین هشدارها پس از آن صادر شد که مقامات چینی همتایان نپالی خود را از افزایش جریان آب در بالادست مطلع کردند.