باقری: پرسپولیس بازیکنان خوبی دارد/ هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال ملوان اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود. به مازیار زارع، دوست خوبم، بابت تیمی که ساخته تبریک می‌گویم. ملوان فوتبال خوبی بازی کرد و به نظرم تیم قابل احترامی را درست کرده‌اند.

وی ادامه داد: ما هم نسبت به بازی قبلی خودمان بهتر بازی کردیم و توانستیم همان تیمی باشیم که انتظار داشتیم. در مجموع نمایش خوبی داشتیم و موفق شدیم امتیاز مهمی از این مسابقه به دست بیاوریم.

مربی پرسپولیس درباره تغییرات ایجادشده در تیم ملوان گفت: ملوان نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته و به تیمی تبدیل شده که فوتبال خوبی ارائه می‌دهد. آنها در تمرینات خوب کار کرده‌اند و در بازی قبلی هم نشان دادند که برای پیروزی تلاش می‌کنند. امروز هم فوتبال خوبی بازی کردند و به نظرم اشتباهاتی که در جریان مسابقه رخ داد، باعث شد نتیجه به سود ما رقم بخورد.

باقری افزود: در فوتبال همه بازیکنان، چه بزرگ و چه کوچک، ممکن است مرتکب اشتباه شوند. بازیکنان بزرگ هم اشتباه می‌کنند، اما مهم این است که از این اشتباهات درس بگیریم و تجربه به دست بیاوریم. امیدوارم دانیال و سایر بازیکنان از اشتباهاتی که در این مسابقه داشتیم، برای بازی‌های مهم آینده تجربه کسب کنند تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش هواداران پرسپولیس به نتایج تیم و فشارهایی که پس از یک شکست به کادر فنی و باشگاه وارد می‌شود، گفت: به نظرم سؤال خوبی پرسیدید. بسیاری از بازیکنان ما تازه به تیم اضافه شده‌اند و هنوز هماهنگی کامل با سایر بازیکنان ندارند. طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی به زمان نیاز داشته باشیم.

مربی پرسپولیس ادامه داد: ما بازیکنان خیلی خوبی در تیم داریم و همه آنها زیر سقف پرسپولیس جمع شده‌اند تا برای موفقیت این تیم تلاش کنند. خواهش من از هواداران این است که صبور باشند. مطمئن باشید بازیکنان خوبی داریم و حتماً نتایج خوبی هم خواهیم گرفت.

باقری تأکید کرد: باز هم از هواداران می‌خواهم پرسپولیس را تشویق کنند. چه تیم بازی داشته باشد و چه بازی نداشته باشد، باید از پرسپولیس حمایت کنند. بازیکنان خوبی به تیم اضافه شده‌اند و کادر فنی نیز تلاش می‌کند تا از نظر فنی شرایط تیم را بهبود دهد و پرسپولیس به جایگاه واقعی خود برگردد.

وی گفت: هواداران از پرسپولیس انتظار دارند و این طبیعی است، اما انتظار ما این است که آنها از تیم حمایت کنند؛ چه در ورزشگاه و چه در فضای مجازی. امیدوارم این حمایت ادامه داشته باشد و هواداران در کنار تیم بمانند.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و بازیکنان خوبی در اختیار دارد. برای هماهنگ شدن و رسیدن به شرایط ایده‌آل به زمان نیاز داریم و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم در ادامه فصل نتایج خوبی کسب کنیم.