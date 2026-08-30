به گزارش خبرگزاری مهر، میردریکوند در سخنانی ضمن قدردانی از تلاشهای جهادی کارکنان در طرحهای «تشییع قائد شهید امت»، «اربعین حسینی (ع)» و «دهه پایانی صفر»، و با اشاره به برنامهریزیهای لازم برای بهبود کیفیت خدماترسانی در ماههای پیشرو، اظهار داشت: نظارت مستمر بر فعالیت شرکتهای مسافربری از اولویتهای اصلی این اداره است.
وی بیان داشت: ساماندهی صورتوضعیتهای مسافری و بررسی دقیق عملکرد شرکتها در سامانه «سپاس»، از جمله اقداماتی است که بهصورت روزانه رصد میشود تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری به عمل آید.
رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و جادهای لرستان، افزود: در راستای صیانت از حقوق مسافران، بررسی صورتوضعیتهای باطله و راستیآزمایی موارد مشکوک به صوریسازی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و در صورت احراز هرگونه تخلف، پرونده شرکتهای متخلف بدون اغماض به کمیسیونهای مربوطه ارجاع خواهد شد.
میر دریکوند همچنین بر لزوم کنترل نرخهای مندرج در صورتوضعیتها و اصلاح نرخهای غیرواقعی تأکید کرد و افزود: گشتهای کنترل دروازهای باهدف شناسایی تخلفات جادهای و نظارت بر رعایت ضوابط ابلاغی سازمان، باقدرت تداوم خواهند داشت.
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