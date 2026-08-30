خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اجتماعات شبانه مردم در شهرهای مختلف مازندران در شب میلاد پیامبر اکرم و امام صادق علیهماالسلام به صحنه‌ای از شادی، همدلی و تجدید عهد با آرمان شهدا تبدیل شد؛ مردم استان در حالی که داغ شهادت رهبر شهید و یاد شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه را در دل داشتند، با حضور در خیابان‌ها بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدهای مشترک تأکید کردند.

مازندران در شب میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیهماالسلام حال و هوایی متفاوت داشت. شهرهای مختلف استان شاهد حضور مردم در اجتماعات شبانه‌ای بود که شادی میلاد پیامبر مهر و رحمت را با یاد شهدا و پیام وحدت پیوند زد.

آسمان شهرهای مازندران در این شب نورباران شد و خیابان‌ها میزبان خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم بود. حضور مردمی در این اجتماعات نشان داد که مناسبت‌های دینی تنها فرصتی برای جشن و سرور نیست و می‌تواند بستری برای تقویت پیوندهای اجتماعی، بازخوانی ارزش‌های دینی و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا باشد.

مردم استان در حالی در این اجتماعات حضور یافتند که یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه در فضای مراسم‌ها زنده بود. سرودهای همدلی در خیابان‌ها طنین‌انداز شد و مردم با حضور در کنار یکدیگر، بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و وحدت تأکید کردند.

در میان جمعیت، حضور خانواده‌ها در کنار جوانان و نوجوانان جلوه ویژه‌ای داشت. کودکان نیز همراه والدین خود در فضای جشن میلاد حضور داشتند و خیابان‌های شهرها به صحنه‌ای از نشاط مذهبی و اجتماعی تبدیل شد.

این اجتماعات در شرایطی برگزار شد که مفهوم وحدت برای جامعه امروز بیش از یک شعار مناسبتی اهمیت دارد. جامعه‌ای که در برابر فشارها و تهدیدهای مشترک قرار می‌گیرد، نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد و همدلی میان مردم است.

مازندران در این شب تصویری از همین همبستگی را به نمایش گذاشت؛ مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها، در یک مناسبت مشترک کنار یکدیگر قرار گرفتند و بر نقاط اشتراک خود تأکید کردند.

مردم چه گفتند؛ یک شب برای کنار هم ماندن

در حاشیه اجتماعات شبانه مردم، شهروندان از دلایل حضور خود در این مراسم گفتند. برای بسیاری از آنان، میلاد پیامبر اکرم فرصتی برای شادی و در عین حال یادآوری آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی پیامبر رحمت بود.

محمدی یکی از شهروندان ساروی با اشاره به حضور خود در این اجتماع گفت میلاد پیامبر برای همه مسلمانان یک مناسبت بزرگ است و در شرایط امروز بیش از همیشه باید کنار یکدیگر باشیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: اختلاف سلیقه و دیدگاه طبیعی است اما نباید اجازه داد اختلاف‌ها به شکاف و دشمنی تبدیل شود. دشمنان همواره تلاش کرده‌اند از اختلاف میان مردم برای ایجاد تفرقه استفاده کنند و بهترین پاسخ به این تلاش‌ها حفظ همدلی است.

یکی از مادران حاضر در اجتماع نیز با اشاره به حضور فرزندانش گفت نسل جدید باید با سیره پیامبر اکرم و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود.

مریم معصومی افزود: حضور خانواده‌ها در چنین مراسم‌هایی فرصتی است تا کودکان و نوجوانان بدانند امنیت و آرامش امروز نتیجه تلاش و فداکاری انسان‌هایی است که برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود ایستادگی کردند.

وی وحدت را یکی از نیازهای مهم جامعه امروز دانست و گفت: مردم ممکن است درباره مسائل مختلف دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند اما در دفاع از عزت، امنیت و منافع جامعه باید کنار یکدیگر بایستند.

وحدت؛ ستون اقتدار امت اسلامی

حجت الاسلام صدرالله اسماعیل زاده، مدیر حوزه علمیه برادران استان مازندران و مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری، وحدت اسلامی را راهبردی برای حفظ عزت و اقتدار امت اسلامی دانست.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته وحدت اظهار کرد: وحدت اسلامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فکری و مذهبی نیست، بلکه مدیریت حکیمانه اختلاف‌ها بر پایه مشترکات بزرگ امت اسلام و راهبردی اساسی برای حفظ عزت، استقلال و امنیت مسلمانان است.

مدیر حوزه علمیه برادران استان مازندران گفت: وحدت اسلامی مفهومی ریشه‌دار در سیره پیامبر اکرم و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام است که در شرایط امروز جهان اسلام بیش از گذشته اهمیت و ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه تجربه تاریخی نشان داده است هرگاه مسلمانان بر مشترکات بنیادین خود تکیه کرده‌اند توان بیشتری برای حفظ عزت، استقلال و پیشرفت جمعی داشته‌اند، افزود: دشمنان اسلام همواره از اختلاف‌های مذهبی، قومی و سیاسی برای ایجاد شکاف در میان مسلمانان بهره برده‌اند و از این رو تقویت همدلی و پرهیز از رفتارهای اختلاف‌افکن ضرورتی دینی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام اسماعیل زاده ادامه داد:پیامبر اکرم پس از هجرت به مدینه با جامعه‌ای متشکل از مهاجران، انصار و قبایل گوناگون مواجه بودند اما تدبیر نبوی بر حذف تفاوت‌ها استوار نبود بلکه آن حضرت با محوریت ایمان، عدالت و مسئولیت مشترک تفاوت‌ها را در مسیر شکل‌گیری امت اسلامی سامان دادند.

وی با اشاره به پیمان برادری میان مهاجران و انصار خاطرنشان کرد: عقد اخوت اقدامی صرفاً اخلاقی نبود بلکه نمونه‌ای روشن از تدبیر اجتماعی پیامبر اکرم برای کاهش فاصله‌های قبیله‌ای و تقویت همبستگی در جامعه نوپای اسلامی به شمار می‌آمد.

مدیر حوزه علمیه برادران استان مازندران افزود: سیره اهل بیت علیهم السلام نیز نشان می‌دهد که تبیین حقایق دینی و پایبندی به عقاید با توجه به مصالح عمومی جامعه اسلامی منافاتی ندارد. وحدت هرگز به معنای دست کشیدن از عقیده نیست، همان گونه که پافشاری بر باورها نیز نباید بهانه‌ای برای توهین، تخریب و دشمنی میان مسلمانان شود.

وی گفت: در دوران معاصر، اندیشه تقریب مذاهب اسلامی با تلاش شخصیت‌هایی همچون آیت الله العظمی بروجردی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و زمینه تعامل علمی میان عالمان شیعه و اهل سنت را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام اسماعیل زاده افزود: نام گذاری فاصله میان ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت نیز گامی مؤثر برای تبدیل مسئله همگرایی اسلامی به یک گفتمان عمومی بود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای امروز جامعه اظهار کرد: اختلاف‌ها دیگر تنها در کتاب‌ها، محافل علمی و منبرها شکل نمی‌گیرند و گاه یک سخن نسنجیده، خبر جعلی یا محتوای تحریف شده در فضای مجازی می‌تواند در مدتی کوتاه زمینه تنش و اختلاف را در میان گروه‌های مختلف فراهم کند.

مدیر حوزه علمیه برادران استان مازندران افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای، دقت در گفتار و نوشتار و پرهیز از بازنشر مطالب اختلاف‌افکن از وظایف مهم فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و دینی است. هر فرد در فضای مجازی باید بداند که بازنشر یک محتوا می‌تواند به تقویت همدلی یا گسترش شکاف در جامعه اسلامی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: امت اسلامی با وجود تنوع‌های فکری، قومی و مذهبی بر مشترکاتی چون قرآن کریم، پیامبر اکرم، قبله، حج و ارزش‌های اصیل اسلامی استوار است و آنچه امروز اهمیت دارد یکسان سازی اندیشه‌ها نیست بلکه ایستادن بر اصول مشترک و همکاری در برابر تهدیدهای مشترک است.

حجت‌الاسلام اسماعیل زاده در پایان اظهار کرد: هفته وحدت نباید به شعاری مناسبتی محدود شود بلکه باید در اخلاق گفت وگو، رفتار اجتماعی، فعالیت رسانه‌ای و سیاست گذاری فرهنگی نمود یابد. امت اسلامی زمانی می‌تواند آینده‌ای روشن و عزتمند داشته باشد که با حفظ هویت‌ها و باورهای خود در برابر دشمنان و تهدیدهای مشترک همدل، آگاه و مسئولیت پذیر عمل کند.

بیعت نبوی؛ از وفاداری تا مسئولیت اجتماعی

عارفه خندان، کارشناس مذهبی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری نیز با اشاره به مفهوم بیعت در سیره پیامبر اکرم گفت: بیعت در مکتب نبوی مسئولیت اجتماعی و مشارکت آگاهانه می‌آفریند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیعت در سیره پیامبر اکرم پیمانی آگاهانه بر محور اطاعت از حق، مسئولیت پذیری اجتماعی و حمایت از عدالت بود که زمینه شکل گیری امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی را فراهم کرد.

خندان افزود: سیره نبوی الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است و شب زنده داری و ارتباط عمیق پیامبر با پروردگار پشتوانه‌ای معنوی برای هدایت امت و تحمل دشواری‌های مسیر رسالت به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به آیه ۷۹ سوره اسراء اظهار کرد: خداوند متعال رسول اکرم را به تهجد و عبادت شبانه فرا می‌خواند و این ارتباط معنوی در کنار رسالت اجتماعی و تمدنی آن حضرت نشان می‌دهد که ساختن جامعه‌ای الهی بدون تقویت پیوند با خداوند امکان پذیر نیست.

کارشناس مذهبی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا ساری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در سیره پیامبر بیعت بود, ادامه داد: بیعت پیمانی میان مردم و حاکم اسلامی بر پایه اطاعت از حق، وفاداری به ارزش‌های دینی و تلاش برای تحقق عدالت محسوب می‌شود؛ پیمانی که مردم پراکنده و قبیله محور عصر جاهلیت را به امتی واحد و مسئول تبدیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: بیعت در مقاطع مهم تاریخ اسلام نقش آفرین بود. بیعت‌های عقبه زمینه هجرت پیامبر اکرم به مدینه و شکل گیری نخستین جامعه اسلامی را فراهم کرد و بیعت رضوان نیز نمادی از ایستادگی، وفاداری و همراهی مؤمنان با رسول خدا در شرایط حساس تاریخی بود.

خندان با اشاره به آیه ۱۸ سوره فتح اظهار کرد رضایت الهی از مؤمنانی که زیر درخت با پیامبر بیعت کردند نشان دهنده جایگاه بلند وفاداری، آگاهی و تعهد جمعی در منظومه فکری اسلام است.

وی افزود: بیعت در منطق اسلامی صرفاً یک اعلام وفاداری ظاهری نیست بلکه تعهدی دوسویه به شمار می‌آید. مردم نسبت به حمایت از حق و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی متعهد می‌شوند و حاکم نیز وظیفه دارد در چارچوب عدالت، قانون و ارزش‌های دینی حقوق جامعه را پاس بدارد.

کارشناس مذهبی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا ساری با تأکید بر ضرورت بازخوانی مفاهیم سیاسی و اجتماعی اسلام در روزگار معاصر گفت: مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خود، مسئولیت پذیری در برابر جامعه و نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان از جمله جلوه‌های قابل توجه این آموزه در شرایط امروز است.

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: میلاد پیامبر اکرم تنها گرامیداشت ولادت شخصیتی بزرگ نیست بلکه فرصتی برای بازگشت به مکتب انسان ساز و تمدن ساز آن حضرت است.

خندان افزود:اگر امروز از جامعه‌ای اخلاق محور، خانواده‌ای مستحکم، هویتی دینی و تمدن نوین اسلامی سخن می‌گوییم باید سیره نبوی را در عرصه اخلاق، تربیت، مسئولیت پذیری و امت سازی به عنوان نقشه راه خود قرار دهیم.

یک شب و یک پیام؛ مازندران کنار هم ماند

اجتماعات شبانه مازندران در شب میلاد پیامبر اکرم و امام صادق علیهماالسلام را می‌توان روایتی مردمی از پیوند شادی، معنویت و همبستگی دانست. مردمی که در خیابان‌های شهرهای مختلف استان گرد هم آمدند، در کنار جشن میلاد، یاد شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه را نیز گرامی داشتند.

در این شب، فاصله میان جشن و حماسه از میان رفت. سرودهای همدلی در کنار یاد شهدا طنین‌انداز شد و خانواده‌ها در کنار جوانان و نوجوانان تصویری از یک اجتماع مردمی را به نمایش گذاشتند که پیام اصلی آن حفظ انسجام بود.

آنچه کارشناسان دینی بر آن تأکید کردند نیز در همین نقطه با خواست و نگاه مردم پیوند می‌خورد. وحدت به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه راهی برای مدیریت اختلاف‌ها و تمرکز بر مشترکاتی است که می‌تواند جامعه را در برابر تهدیدهای مشترک قدرتمندتر کند.

سیره پیامبر اکرم نیز نشان می‌دهد که ساختن امت اسلامی بدون مسئولیت پذیری، عدالت، اخلاق و مشارکت اجتماعی امکان پذیر نیست. از این منظر، بیعت تنها یک پیمان تاریخی نیست و می‌توان از آن الگویی برای فهم مسئولیت اجتماعی انسان امروز ارائه کرد.

مازندران در این شب، بخشی از این تصویر را در خیابان‌های خود به نمایش گذاشت؛ مردمی که آمدند تا میلاد پیامبر رحمت را جشن بگیرند، یاد شهدا را زنده نگه دارند و در کنار یکدیگر بر ضرورت همدلی تأکید کنند.