آخرین وضعیت نتایج انتخابات ششمین دوره شورای شهر بهارستان

رحمت الله فیروزی پوربادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت نتایج انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در شهر جدید بهارستان اظهار داشت: باید توجه داشت که در این انتخابات شکایت‌هایی در زمینه خرید و فروش رأی و آرا وارداتی بوده است که مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون جلسات مختلفی برای بررسی انتخابات ششمین دوره شوراها در شهر جدید بهارستان در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در تهران برگزار شده است، اضافه کرد: امروز نیز در وزارت کشور در این خصوص جلسه‌ای برگزار شده که نتیجه آن اعلام خواهد شد.

عضو هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز در خصوص نتایج قطعی این انتخابات دستوری به استان اصفهان ابلاغ نشده است، تصریح کرد: برای هر گونه اقدامی باید از سوی وزارت کشور دستورات لازم به استانداری ابلاغ شود.

قائم مقام استاندار در بهارستان تصمیم گیری می‌کند

وی با بیان اینکه این هفته زمان برگزاری مراسم معرفی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در کشور است، ادامه داد: چنانچه امروز نتیجه جلسه وزارت کشور مبنی بر باطل شدن انتخابات در شهر جدید بهارستان باشد، شهردار فعلی بهارستان به عنوان قائم مقام استاندار وظیفه سرپرستی امور را عهده دار خواهد شد.

فیروزی پوربادی با بیان اینکه برای برگزاری مجدد انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در بهارستان چند راهکار وجود دارد، اضافه کرد: همه این راهکارها بستگی به نظر وزارت کشور دارد اما در بسیاری از موارد این انتخابات با انتخابات میان دوره‌ای مجلس و یا دیگر انتخابات برگزار خواهد شد.

وی افزود: راهکار دیگر این است که وزارت کشور زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را برای شهرهایی که انتخابات شوراهای آنها باطل شده برگزار کند.