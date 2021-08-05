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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۱

فراخوان جدید منتشر شد؛

حاتمی‌کیا همچنان برای «موسی» بازیگر می‌خواهد/ متقاضیانی بدون عمل زیبایی

حاتمی‌کیا همچنان برای «موسی» بازیگر می‌خواهد/ متقاضیانی بدون عمل زیبایی

یوسف حاتمی‌کیا فراخوان جدیدی از انتخاب بازیگران سریال موسی به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا را منتشر کرده که طی آن از بازیگران استان فارس دعوت به همکاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «موسی» یکی از دو پروژه مهم و الف ویژه سازمان صداوسیماست که هنوز در مرحله قبل از پیش تولید است و اتفاقات مختلفی را به لحاظ انتخاب لوکیشن، انتخاب هنرور و همچنین کار روی داستان و فیلمنامه می‌گذراند.

این پروژه پس از فرار و نشیب‌های مختلف به ابراهیم حاتمی کیا رسید تا کارگردانی آن را بر عهده داشته باشد و سومین سریال او خواهد بود.

مدتی است که به طور رسمی خبری از تجربه جدید حاتمی کیا وجود ندارد با این حال در همین ایام فراخوان‌های مختلفی در شهرهای کشور برای جذب بازیگر انجام شده است.

به تازگی نیز یوسف حاتمی کیا فرزند ابراهیم حاتمی کیا یکی از فراخوان‌های مربوط به انتخاب بازیگر مربوط به استان فارس را در صفحه خود در اینستاگرام قرار داده است.

در این فراخوان که با عنوان «انتخاب بازیگر سریال موسی» منتشر شده درباره ملاقات با هنرمندان استان فارس طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ مرداد در شهر شیراز اطلاع رسانی شده است.

در این فراخوان به جزئیات مختلفی هم اشاره شده که از جمله آن می‌توان به این نکته اشاره کرد که تاکید شده است متقاضی به هیچ عنوان هیچ نوع عمل زیبایی (صورت، بینی، لب، گونه، تتو و…) نباید داشته باشد.

کد مطلب 5274247
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
      3 2
      پاسخ
      سلام به کجا باید مراجعه کنیم؟؟؟؟
    • مهرداد IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
      4 0
      پاسخ
      من حاضرم برم
    • حسین رضایی IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام : برای ملاقات و یا انجام تست بازیگری چکار باید کرد؟؟ البته مطمنم که پاسخ نخواهید داد
      • حامد DE ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
        0 0
        اطمینان‌ات نادرست بوده برادر
    • محسن AE ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام آیا هنوزهم جذب بازیگر دارید منم مفتخرم که دراین کاربزرگ نقش آفرینی کنم

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