به گزارش خبرنگار مهر، سریال «موسی» یکی از دو پروژه مهم و الف ویژه سازمان صداوسیماست که هنوز در مرحله قبل از پیش تولید است و اتفاقات مختلفی را به لحاظ انتخاب لوکیشن، انتخاب هنرور و همچنین کار روی داستان و فیلمنامه می‌گذراند.

این پروژه پس از فرار و نشیب‌های مختلف به ابراهیم حاتمی کیا رسید تا کارگردانی آن را بر عهده داشته باشد و سومین سریال او خواهد بود.

مدتی است که به طور رسمی خبری از تجربه جدید حاتمی کیا وجود ندارد با این حال در همین ایام فراخوان‌های مختلفی در شهرهای کشور برای جذب بازیگر انجام شده است.

به تازگی نیز یوسف حاتمی کیا فرزند ابراهیم حاتمی کیا یکی از فراخوان‌های مربوط به انتخاب بازیگر مربوط به استان فارس را در صفحه خود در اینستاگرام قرار داده است.

در این فراخوان که با عنوان «انتخاب بازیگر سریال موسی» منتشر شده درباره ملاقات با هنرمندان استان فارس طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ مرداد در شهر شیراز اطلاع رسانی شده است.

در این فراخوان به جزئیات مختلفی هم اشاره شده که از جمله آن می‌توان به این نکته اشاره کرد که تاکید شده است متقاضی به هیچ عنوان هیچ نوع عمل زیبایی (صورت، بینی، لب، گونه، تتو و…) نباید داشته باشد.