کمترین نرخ رشد تولید صنعت در یک سال گذشته رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، شاخص تولید صنعتی در تیرماه ۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است که کمترین نرخ رشد در ۱۲ ماه اخیر بوده است. با توجه به اینکه این نرخ رشد در خرداد ماه ۷.۷ درصد بوده می‌توان گفت که در تیرماه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در رشد این شاخص اتفاق افتاده و روند افزایشی که در ماه‌های اخیر وجود داشت در این ماه دنبال نشده است.

مهم‌ترین دلیل مثبت شدن رشد تولید صنعت در تیرماه به رشد بالای صنعت خودروسازی برمی‌گردد. از طرف دیگر صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی دو صنعتی بودند که رشد شاخص تولید آنها در خردادماه مثبت بوده ولی در تیرماه منفی شده است و بیشترین سهم را در کاهش رشد تولید صنعت داشتند. البته این کاهش رشد می‌تواند تحت تأثیر محدودیت‌های اعمال‌شده در ماه گذشته بر تأمین برق صنایع فولاد و سیمان باشد.

همچنین بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کاهش رشد تولید در تیرماه به رشد منفی ۲.۳ درصدی تولید در شرکت‌های صادرات‌محور برمی‌گردد (این رشد منفی در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است).

به‌علاوه بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات نهایی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص موجودی انبار در صنعت در دو ماه تیر و خرداد افزایش در موجودی انبار را نشان می‌دهد که هم‌زمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید در تیرماه می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.