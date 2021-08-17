بایدن به دنبال شعله ور ساختن جنگ داخلی در افغانستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت نهمین شب ماه محرم الحرام تأکید کرد که برخی از سران سیاسی داخلی هستند که دستشان با احتکار کنندگان سوخت در یک کاسه است.

وی در ادامه افزود: «برخی از سیاستمداران تلاش کرده‌اند تا با چشم پوشی (عمدی) از ماجرای احتکار سوخت در داخل بر پرونده قاچاق کالا به سوریه تمرکز کرده تا از این طریق به این کشور و هم پیمانان منطقه‌ای دمشق فشار بیاورند».

سید حسن نصرالله در ادامه سخنرانی گفت: «ما به طور کامل با قاچاق مخالفیم و هیچ احدی را در این زمینه تحت حمایت خود قرار نمی‌دهیم. سعی می‌کنیم تا مازوت لازم را در اختیار بیمارستان‌ها و مناطق نیازمند قرار دهیم و در این راستا هم از مقامات سوری کمک خواهیم گرفت».

دبیر کل حزب الله با اشاره به اینکه مقامات سوریه هم درباره جلوگیری از قاچاق به کشورشان به او پیام‌هایی ارسال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: «دمشق می‌داند که قاچاق به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند به همین دلیل خواستار کمک ما برای جلوگیری از این روند شده است، اما مسؤولیت حفاظت از مرزها با ما نیست، بلکه با دولت لبنان است».

او در بخشی دیگر از سخنان خود به تلاش دشمن آمریکایی و هم پیمانان این کشور برای به زیر کشاندن محور مقاومت در منطقه اشاره و تأکید کرد: «لبنان بخشی از جبهه یا محوری است که بارها و بارها به پروژه آمریکایی‌ها در منطقه ضربه زده و آن را به شکست کشانده است».

او توضیح داد: «جنگ پیش از اکتبر سال ۲۰۱۹ با حمایت سفارت آمریکا از مزدوران خود در داخل لبنان آغاز شد. این آمریکایی‌ها بودند که بر نخست وزیر لبنان در آن زمان فشار آوردند تا در نهایت مجبور به استعفا شود».

سید حسن نصرالله ضمن تأکید بر اینکه هدف چنین جنگ غیرنظامی در داخل لبنان اقتصاد مردم و تحت فشار قرار دادن معیشت آنان است، خاطر نشان کرد: «دشمن به دنبال فروپاشی لبنان است. امروز ما در نتیجه فشارهای خارجی و نه داخلی به تحلیلی واقعی و صبری در مقابل استراتژی‌های (ویرانگر) دشمن رسیده‌ایم اما مقاومت همچنان ثابت قدم و قدرتمند ایستاده است و اتفاقات روزهای گذشته گواهی بر این ادعاست».

دبیر کل حزب الله در واکنش به آخرین تحولات افغانستان افزود: «افغانستان روزهای مهمی رو پشت سر می‌گذارد. مردم این منطقه باید واقعیت ماجرا را بدانند و از قوه تحلیلی منطقی درباره وقایع افغانستان برخوردار باشند».

وی گفت: «اتفاقات این روزهای کابل تماماً با آنچه که در سایگون ویتنام رخ داد، شباهت دارد. بایدن نیروهایش را از افغانستان خارج کرد چون دیگر توان ادامه نداشت. او گفت که آمریکا بیش از یک تریلیون دلار خرج کرده است، اما بازهم شکست خورده از افغانستان خارج شدند».

دبیر کل حزب الله تاکید کرد: «آمریکا فهم درستی از واقعیت‌های منطقه ندارد به همین دلیل اشتباهات خود را در منطقه تکرار می‌کند. بایدن به دنبال راه انداختن جنگ داخلی میان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان بود. آمریکایی‌ها همانهایی هستند که روز خروجشان تمامی تجهیزات را با خود بیرون بردند حتی سگ‌ها را اما همکاران افغان خود را با خود نبردند!»

سید حسن نصرالله در پایان یاد آور شد: «بایدن اذعان کرد که لازم نیست آمریکا برای کسی بجنگد و این پیامی روشن برای کسانی است که منتظر کمک‌های آمریکا (و ارتش این کشور) هستند».