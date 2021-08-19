روند سرعت متابولیسم تا ۶۰ سالگی ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، نتایج یک مطالعه بین المللی نشان داده است که مصرف انرژی در دوران نوزادی به حداکثر میرسد و سپس تا سن حدود ۲۰ سالگی به طور پیوسته کاهش مییابد.
بر خلاف باور عمومی که معقتد است متابولیسم در سنین میانسالی کُند میشود، تحقیقات نشان میدهد که مصرف انرژی تا نزدیک به ۶۰ سالگی، زمانی که دوباره شروع به کاهش میکند، تغییر نمیکند.
با این حال، مصرف انرژی در بین افراد حتی پس از در نظر گرفتن سایز بدن، جنسیت و سن متفاوت است.
محققان متوجه شدند کودکان ۱ ساله نسبت به افراد بزرگسال ۵۰ درصد سریعتر کالری میسوزانند.
دکتر «هرمان پونتزر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه دوک آمریکا، در این باره میگوید: «ما مشاهده کردیم که مصرف انرژی از اوایل بزرگسالی تا میانسالی به میزان کمی تغییر میکند.»
وی در ادامه میافزاید: «شاید غیرمنتظرهترین ویژگی ثابت بودن سرعت متابولیسم در مردان و زنان بین سنین ۲۰ تا ۶۰ سال بود.»
روشن ساختن فرایندهای اساسی تغییرات متابولیکی در طول عمر و تنوع بین افراد ممکن است به آشکارسازی نقشهای متابولیکی در سلامتی و بیماری کمک کند.
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