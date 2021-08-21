پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث رمپ تقاطع بزرگراه شهید کاظمی و شکوفه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی با اعلام این خبر گفت: ایجاد این دسترسی و عرض زیاد رمپ اجرا شده ضمن تسهیل تردد خودروها از تقاطع شکوفه به بزرگراه شهید کاظمی، اهمیت زیادی نیز در کاهش ترافیک و ایمنی عبور و مرور دارد.

وی طول این مسیر دسترسی را ۲۵۰ متر و عرض آن را نزدیک به ۷ متر اعلام کرد و افزود: عملیات عمرانی این پروژه در قالب اجرای ۵ هزار متر خاکبرداری، احداث ۴۰۰ متر کانیو، ۴۰۰ مترمکعب قلوه ریزی و ۱۵۰ متر تک جدول انجام شده و به مرحله روکش آسفالت رسیده است.

به گفته توکلی عملیات اجرایی احداث رمپ این تقاطع رو به اتمام بوده و به زودی بهره برداری می‌شود.

شهردار منطقه ۱۹ خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی انجام شده نزدیک به ۵۰۰ تن آسفالت برای روکش مکانیزه این معبر صرف خواهد شد.

این مسئول همچنین از ادامه عملیات آسفالت تقاطع غیر همسطح سه راه باقرشهر خبر داد و گفت: طی هفته گذشته نزدیک به ۶۰۰ تن آسفالت به منظور بهسازی مسیر زیرگذر پل باقرشهر (امتداد علامه عسگری) صرف شد.

توکلی در تشریح عملیات مربوط به نگهداشت شهر نیز اعلام کرد: طی اقدامات اخیر نزدیک به ۴۰۰ تن آسفالت برای روکش محوطه آتش نشانی در خیابان ماهان، محوطه میدان میوه و تره بار مرکزی در خیابان شقایق، خیابان پلایین و خیابان شکری جنوبی پخش شده است.

همچنین ضمن بهسازی محوطه شهرک هوانیروز با صرف ۱۰۵ تن آسفالت، سه سرعتکاه آسفالتی نیز در خیابان شکری جنوبی احداث شد.