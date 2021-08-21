تسلیت رئیس مجلس خبرگان به مناسبت درگذشت آیت الله فقیه ایمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان با صدور پیامی درگذشت آیت الله فقیه ایمانی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ
خبر رحلت عالم وارسته و پرتلاش حضرت آیت الله حاج آقا کمال فقیه ایمانی موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.
این عالم فرزانه در طول سالیان دراز تلاشهای زیادی در حوزههای مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی انجام داده و ثمرات این فعالیتهای ارزشمند، ماندگار خواهد شد.
اینجانب ضمن تجلیل از زحمات خالصانه این عالم بزرگوار، درگذشت ایشان را به محضر مردم شریف و ولایتمدار اصفهان و همچنین فرزندان و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
رئیس مجلس خبرگان رهبری
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