تسلیت رئیس مجلس خبرگان به مناسبت درگذشت آیت الله فقیه ایمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان با صدور پیامی درگذشت آیت الله فقیه ایمانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

خبر رحلت عالم وارسته و پرتلاش حضرت آیت الله حاج آقا کمال فقیه ایمانی موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.

این عالم فرزانه در طول سالیان دراز تلاش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی انجام داده و ثمرات این فعالیت‌های ارزشمند، ماندگار خواهد شد.

اینجانب ضمن تجلیل از زحمات خالصانه این عالم بزرگوار، درگذشت ایشان را به محضر مردم شریف و ولایتمدار اصفهان و همچنین فرزندان و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

رئیس مجلس خبرگان رهبری