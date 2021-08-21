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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۱۱

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیس مجلس خبرگان به مناسبت درگذشت آیت الله فقیه ایمانی

تسلیت رئیس مجلس خبرگان به مناسبت درگذشت آیت الله فقیه ایمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی درگذشت آیت الله فقیه ایمانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان با صدور پیامی درگذشت آیت الله فقیه ایمانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

خبر رحلت عالم وارسته و پرتلاش حضرت آیت الله حاج آقا کمال فقیه ایمانی موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.
این عالم فرزانه در طول سالیان دراز تلاش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی انجام داده و ثمرات این فعالیت‌های ارزشمند، ماندگار خواهد شد.

اینجانب ضمن تجلیل از زحمات خالصانه این عالم بزرگوار، درگذشت ایشان را به محضر مردم شریف و ولایتمدار اصفهان و همچنین فرزندان و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
رئیس مجلس خبرگان رهبری

کد مطلب 5285645

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