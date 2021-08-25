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۳ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۳۹

در یک سال گذشته صورت گرفت؛

آزادی ۱۲۰۰ زندانی بدهکار از زندان‌های البرز

آزادی ۱۲۰۰ زندانی بدهکار از زندان‌های البرز

کرج - مدیرکل سازمان زندان‌های البرز گفت: از ابتدای شهریور ماه سال ۹۹ تا به امروز جمعاً تعداد ۱۲۰۰ زندانی بدهکار در این استان آزاد شدند.

به گزارش حبرگزاری مهر، اسماعیل جمیاری صبح چهارشنبه جلب مشارکت‌های عمومی و استفاده از ظرفیت خیرین و اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف آزادی زندانیان بدهکار مالی را از جمله اولویت‌های ابلاغی سازمان دانست و اظهار کرد: در همین رابطه و با استفاده از منابع ستاد دیه و مرکز نیکوکاری شهدای زندان‌های استان از ابتدای شهریور ماه سال ۹۹ تا به امروز جمعاً تعداد ۱۲۰۰ زندانی اعم از محکومین جرایم غیر عمد و یا حتی محکومین عمدی که ماه‌ها و یا سال‌ها از اتمام حبس آنان گذشته و صرفاً به خاطر مبالغ جزئی در زندان مانده‌اند، آزاد و به آغوش خانواده و جامعه برگشته‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان البرز در باره چگونگی اجرای طرح «هر شهید یک آزادی» بیان کرد: دومین سالی است که این طرح در زندان‌های استان اجرایی شده و امسال همزمان با بیست و سومین سالگرد شهادت سید اسدالله لاجوردی و یادمان شهدای منسوب به کارکنان زندان‌های استان و به یاد این ۴۶ شهید والامقام جمعاً تعداد ۴۶ زندانی بدهکار مالی با پرداخت ۱۳ میلیارد ریال از زندان آزاد شدند.

کد مطلب 5288722

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