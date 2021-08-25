بارش پراکنده باران در گیلان/ دمای هوا ۴ درجه خنک تر می شود

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و مرطوب طی روزهای گذشته در استان گیلان بوده است، اظهار کرد: در این مدت آسمان غالب صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است.

وی به ورود جریانات کم و بیش ناپایدار به استان از اواخر وقت شب گذشته (سه شنبه) اشاره کرد و افزود: امروز در برخی ساعت با شکل‌گیری ناپایداری‌های همرفتی شرایط برای رگبار و رعد و برق و بارش‌های پراکنده فراهم می‌شود.

دادرس با بیان اینکه این شرایط با نزدیک شدن به ساعت ظهر و عصر شدت می‌یابد، اضافه کرد: در این مدت شاهد کاهش دمای ۴ تا ۵ درجه‌ای نسبت به روز گذشته در گیلان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در برخی از ساعت این بارش‌ها به صورت موقت شدید پیش بینی شده است، تصریح کرد: این شرایط برای روز پنجشنبه شدت کمتری ادامه دارد.

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه از روز جمعه شاهد پایداری هوا و آسمان صاف و آفتابی برای استان گیلان پیش بینی می‌شود، گفت: دمای هوا نیز در این مدت افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در استان گیلان، افزود: دریا نیز برای امروز و فردا با افزایش ارتفاع موج برای انجام فعالیت‌های مرتبط و شنا نامناسب است.

دادرس ادامه داد: آسمان شهر رشت مرکز استان گیلان نیز صاف تا نیمه ابری همراه با کاهش نسبی دما، و بتدریج با افزایش ابر و وزش باد و در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است.

وی افزود: دمای فعلی شهر رشت نیز امروز بین ۲۹ تا ۳۰ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.