صدراعظم اتریش و «لاوروف» درباره افغانستان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «سباستین کورتس» صدراعظم اتریش از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر وین خبر داد و اعلام کرد که از مذاکرات میان هیأت های دو کشور نیز رضایت دارد.

صدراعظم اتریش در این باره اعلام کرد: از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه بسیار خوشحال شدم.

«سباستین کورتس» محورهای دیدار خود با لاوروف را «مبارزه مشترک با کرونا، وضعیت افغانستان، بلاروس، همکاری های فرهنگی و اقتصادی و روابط میان اتحادیه اروپا و مسکو» تشریح کرد.

صدر اعظم محافظه کار اتریش پیشتر در سخنانی با ورود پناهجویان افغان که گفته می شود به علت تسلط طالبان بر افغانستان از کشورشان گریخته اند، به خاک کشورش مخالفت کرده بود.

کورتس در یک مصاحبه تلویزیونی با کانال ۲۴ کشورش که یکشنبه هفته جاری پخش شد، گفت: من صریحا با این که ما بیاییم و داوطلبانه افراد (پناهجویان) بیشتری را (به خاک اتریش) بپذیریم، مخالف هستم و این امر در دوران صدارت من محقق نخواهد شد. نظر من این نیست که ما باید تعداد بیشتری (پناهجو) را بپذیریم، بلکه کاملا عکس این قضیه مد نظرم است.