به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان امروز پنجشنبه در گزارشی به نقل از منابع رسانه‌ای آگاه اعلام کرد که به دلیل تهدیدات تروریستی موجود، عملیات تخلیه آمریکا در افغانستان تا ۳۶ ساعت دیگر به اتمام می رسد.

بر اساس اعلام این منبع آگاه، ۱۵۰ نفر از شهروندان آمریکایی هنوز در افغانستان هستند و برای رسیدن به فرودگاه کابل باید مورد کمک قرار گیرند.

«الکساندر دی کرو» (Alexander De Croo) نخست وزیر بلژیک نیز ساعانی پیش در سخنانی اعلام کرد که این کشور عملیات خروج از فرودگاه کابل را پایان داده است.

وی درباره علت این اقدام دولت کشورش گفت که تصمیم مذکور پس از اطلاع یافتن از وقوع یک حمله تروریستی قریب الوقوع در حوالی فرودگاه کابل توسط منابع آگاه آمریکایی اتخاذ شده است.

او در ادامه اضافه کرد که تا کنون بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ نفر توسط بلژیک از کابل خارج شده‌اند.

از سوی دیگر، «جیمز هیپی» معاون وزیر دفاع انگلیس هم گفت که اطلاعات «بسیار معتبری» وجود دارد که نشان می دهد تروریست ها در حال برنامه ریزی برای حمله قریب الوقوع علیه کسانی هستند که در فرودگاه کابل جمع شده و می کوشند از افغانستان خارج شوند.

گفتنی است که با خروج «اشرف غنی» رئیس جمهور پیشین افغانستان از این کشور، ۱۵ آگوست (یکشنبه، ۲۴ مرداد)، نیروهای طالبان وارد شهر کابل شده و قدرت را در این کشور به دست گرفتند.