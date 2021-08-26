ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی در دولت سیزدهم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی امروز پنجشنبه ۴ شهریور در بدو ورود به ساختمان دادمان در جمع خبرنگاران، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در بازتاب اخبار صحیح به مردم از زحمات محمد اسلامی قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های فراوانی در حوزه حمل‌ونقل و مسکن توسط مهندس اسلامی انجام شد و هر جا می‌رویم نامی نیک از وی بر جای مانده است.

وزیر راه و شهرسازی در بیان برنامه‌های خود، گفت: تقویت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در بخش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همانطور که در مجلس اعلام کردم تلاش خواهیم کرد تا سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

قاسمی در خصوص موضوع مسکن نیز گفت: ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم تداوم خواهد یافت. همچنین واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر نیز به اتمام می‌رسند.

عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و خواسته‌های دولت و مردم را توسعه بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مسکن محرومان و کم‌درآمدها از اولویت‌های دولت سیزدهم است. با ایجاد جاذبه و ارائه مشوق تلاش خواهیم کرد تا کم‌درآمدها صاحب مسکن شوند.