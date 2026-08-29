کیانوش احسانیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف تأمین آب سالم و حفظ سلامت گونههای جانوری، آبشخورهای پناهگاه حیاتوحش قراویز بهصورت مستمر پایش شده و در فواصل زمانی مشخص پاکسازی و ضدعفونی میشوند.
وی افزود: محیطبانان پاسگاه محیطبانی قراویز هر چند روز یکبار با حضور در منطقه، عملیات پاکسازی، شستوشو و ضدعفونی آبشخورها را انجام میدهند تا منابع آبی مورد استفاده حیاتوحش از شرایط بهداشتی مطلوبی برخوردار باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با اشاره به اهمیت آبشخورها در تأمین نیاز آبی حیاتوحش، گفت: این منابع بهویژه در فصلهای گرم سال و دورههای کمآبی اهمیت بیشتری پیدا میکنند و رسیدگی مستمر به آنها میتواند در حفظ سلامت گونههای جانوری و پیشگیری از آلودگی و انتقال بیماری مؤثر باشد.
احسانیپور ادامه داد: محیطبانان علاوه بر حفاظت و پایش زیستگاه، وضعیت آبشخورهای منطقه را نیز بهطور مستمر بررسی میکنند و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا نیاز به پاکسازی و اقدامات ترمیمی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد.
وی با قدردانی از تلاش محیطبانان پاسگاه محیطبانی قراویز، خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاههای طبیعی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه حیات گونههای جانوری از اولویتهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب است و اقدامات حفاظتی و بهداشتی در این منطقه بهصورت مستمر دنبال میشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با بیان اینکه پناهگاه حیاتوحش قراویز از زیستگاههای ارزشمند منطقه به شمار میرود، تصریح کرد: پایش مستمر زیستگاه و رسیدگی به نیازهای حیاتوحش، از جمله منابع آبی، با جدیت توسط نیروهای محیطبانی ادامه خواهد داشت.
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