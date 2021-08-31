خلیل بهروزیفر عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم اجرای وعدههای دولت مردمی و تعیین برنامه زمان بندی برای تحقق این وعدهها، گفت: دولت در گام اول باید منابع پایداری را برای تامین هزینههای وعدههایش تعیین کند.
وی افزود: شایسته دولت انقلابی و مردمی نیست که همچون گذشته وعده بدهد و نتواند وعدههای خود را محقق کند. علاوه بر این تاخیر در تحقق وعدهها زیبنده نیست.
نماینده مردم فومن در مجلس اظهار داشت: در گذشته وعدههای زیادی به مردم در زمینههای اقتصادی و سیاست خارجی داده شد اما محقق نشد از این رو دولت رئیسی با این شعار که با اتکا به سرمایههای داخلی و نیروی انسانی موجود میتوان مشکلات کشور را حل کرد، روی کار آمد. لذا باید با اراده قوی مدیریت کشور را در دست بگیرد تا بتواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات مردم را حل کند.
بهروزیفر تصریح کرد: دولت باید بر اساس اولویتها در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد، جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اولین اقدام دولت است. نباید بیش از این فرصتها از دست برود، این ویروس جان و نان مردم را میگیرد و موانع جدی برای کسب و کار مردم ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: باید با عزم ملی این مشکل حیاتی حل شود. واردات واکسن و تولید آن در داخل باید در دستور کار دولت قرار گیرد. عزم و اراده دولت برای حل این مشکل جدی است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دولت باید گامهای سریعی برای حل مشکل گرانی بردارد و سریعاً دست افراد سودجو و سوداگر را قطع کند. دولت با تاکید بر استفاده از سرمایههای داخلی میتواند اقتصاد کشور را به جایی برساند که اثرات تحریمها بر معیشت مردم به شدت کاهش یابد.
بهروزیفر با اشاره به تخریب وجهه مردمی بودن دولت سیزدهم از سوی برخی اصلاحطلبان، تاکید کرد: اعتدالیون و اصلاح طلبان طی سالهای گذشته نتوانستند به اهداف خود دست یابند. علاوه بر این، نفوذ فساد در این جریان آبروی مدیریتی آنها را بُرد. دولت آنها فساد را ترویج و افزایش داد.
وی تاکید کرد: اصلاحطلبان موفق به تحقق شعارهایشان نشدند از این رو، از موفقیت دولت جدید ترس و واهمه دارند. اصلاحطلبان امروز عزم و اراده لازم برای حل مشکلات مردم را در دولت رئیسی میبینند؛ نگرانند اگر دولت مردمی موفق شود آینده سیاسی این جریان به خطر میافتد و مجبور خواهند شد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
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