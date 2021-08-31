روزهای پایانی برداشت برنج در گیلان/ ۹۸ درصد برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه با توجه به شرایط مساعد جوی شالیکاران تلاش کردن محصول برنج خود را از مزارع برداشت کنند، گفت: هم اکنون ۹۸ درصد معادل ۲۳۳ هزار هکتار از اراضی شالیزاری برداشت شده است.
وی به توصیههای صورت گرفته برای برداشت مکانیزه شالیزارها اشاره کرد و گفت: با توجه به مزیتهای برداشت مکانیزه همانند کاهش هزینههای کارگری و افزایش کیفیت تلاش شده تا شالیکاران را به کشت و برداشت مکانیزه ترغیب کنیم.
موسوی با بیان اینکه پیش بینی شده بود امسال ۱۸۰ هزار هکتار از شالیزارها به صورت مکانیزه برداشت شود، افزود: با توجه به بارشها و خوابیدگی و ورس برخی از مزارع که برداشت مکانیزه را با مشکل مواجه میکرد تاکنون ۱۷۵ هزار هکتار از شالیزارها مکانیزه برداشت شده است.
وی در ادامه با اشاره به پیش بینی هواشناسی گیلان مبنی بر آغاز بارشها از هفته آتی، تأکید کرد: شالیکاران باید تلاش کنند تا در این روزها باقیمانده محصول خود را از مزارع برداشت کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان به کشت دوم در برخی از مزارع اشاره و تصریح کرد: شالیکارانی که رقم هاشمی برداشت کردهاند از شرایط مناسب آب و هوایی استفاده و با آبگیری و استفاده از سموم پتاس و اوره مزارع را برای تولید راتون آماده کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برداشت برنج در برخی مناطق جنوبی شهرستان رودبار باقیمانده است، گفت: بر اساس پیش بینیها امسال یک میلیون و ۱۱۰ هزار تن شلتوک از مزارع برداشت و از این میزان بیش از ۷۵۰ هزار تن برنج سفید استحصال میشود.
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