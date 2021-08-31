به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مسعود خانی مجری طرح بهینه سازی این شرکت گفت: برای اجرای دستورالعمل صدور و مبادله گواهی برای سرمایه گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی ابلاغی معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با استفاده از گواهی مبادلات مستقیم برق را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: به همین منظور اولین فراخوان سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی در زمینه اصلاح روشنایی معابر با هدف تعویض ۱۰ هزار چراغ بخار جیوه ۱۲۵ وات کم بازده با چراغ‌های پربازده LED در شهر تهران برگزار و سرمایه گذار برنده مشخص و موافقت نامه مربوطه مبادله شد.

مجری طرح بهینه سازی شرکت توانیر توضیح داد: این مورد با قرارادهایی که تا کنون برای صرفه جویی مصرف منعقد شده، متفاوت است؛ چرا که موافقت نامه مذکور فاقد مبلغ بوده و شرکت توانیر در ازای صرفه جویی ناشی از اجرای طرح «گواهی مبادلات مستقیم برق» به نام سرمایه گذار صادر می‌کند که به موجب آن سرمایه گذار مجاز به خروج از تعرفه مربوطه و خرید برق از بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد با نیروگاه است.

خانی ادامه داد: همچنین این گواهی قابل تخصیص به تمامی کاربری‌های رایج از جمله تجاری، خانگی، استخراج رمزارزها، کشاورزی و … است و دارنده گواهی مجاز خواهد بود در دوره استفاده (محدوده زمانی) و به میزان انرژی مندرج در آن از بورس انرژی یا از طریق انعقاد قرارداد با مالک نیروگاه، برق خریداری و با پرداخت هزینه‌های مربوط، در محل و زمان مورد نظر دریافت و مصرف کند.

او با بیان اینکه پیش بینی می‌شود اجرای این طرح که در مناطق بوعلی، بعثت، آزادی، هفده شهریور و رودکی شهر تهران به اجرا در آید، اظهار کرد: اجرای این طرح حداقل به میزان چهار میلیون و دویست هزار کیلووات ساعت در سال صرفه جویی برق به دنبال خواهد داشت.

مجری طرح بهینه سازی شرکت توانیر تصریح کرد: طرح تعویض ۱۰ هزار چراغ روشنایی معابر در شهر تهران اولین نمونه از سلسله طرح‌های اولویت دار شرکت توانیر با استفاده از گواهی مبادلات مستقیم برق است و به تدریج فراخوان سایر طرح‌های اولویت دار نیز صورت خواهد گرفت.