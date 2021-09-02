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۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۱۶

نقل و انتقالات لیگ بیست و یکم؛

بازگشت رضا مهاجری به مشهد/ مهدی رحمتی از تیم مشهدی جدا شد

بازگشت رضا مهاجری به مشهد/ مهدی رحمتی از تیم مشهدی جدا شد

رضا مهاجری به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال شهرخودرو مشهد انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حمیداوی پس از انتقال مالکیت دوباره باشگاه پدیده مشهد، از، ادامه همکاری با سید مهدی رحمتی سرمربی فصل گذشته این تیم با این باشگاه سر باز زد

این تیم لیگ برتری در نهایت امروز سرمربی جدید خود را انتخاب کرد. رضا مهاجری که فصل گذشته در تیم دسته اولی مس کرمان حضور داشت به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

در این جلسه که منجر به انتخاب مهاجری شد معمایی مدیرعامل و پلاسچی معاون این باشگاه حضور داشتند. بنابراین جدایی مهدی رحمتی از مجموعه شهرخودرو قطعی  شد تا این تیم بار دیگر زیر نظر مهاجری فعالیت کند.

بازگشت رضا مهاجری به مشهد/مهدی رحمتی قطعی رفت

کد مطلب 5295361
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • افشین IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
      2 0
      پاسخ
      باشگاه پدیده عجب بمبی ترکوند،مربی رده چندمی لیگ یک،،،به هواداران تیم پدیده میگم با این روند ازالان تیم رو با این انتخاب منحل شده بدونید،چون فوتبال نیاز به علم روز دارد،درست جناب محاجری انسان نیک و والاییست ولی این دلیل موفقیت تیم نمیشود،تیم مربی بزرگ وبازیکنان بزرگ تر میخواهد

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