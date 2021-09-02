بازگشت رضا مهاجری به مشهد/ مهدی رحمتی از تیم مشهدی جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حمیداوی پس از انتقال مالکیت دوباره باشگاه پدیده مشهد، از، ادامه همکاری با سید مهدی رحمتی سرمربی فصل گذشته این تیم با این باشگاه سر باز زد

این تیم لیگ برتری در نهایت امروز سرمربی جدید خود را انتخاب کرد. رضا مهاجری که فصل گذشته در تیم دسته اولی مس کرمان حضور داشت به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

در این جلسه که منجر به انتخاب مهاجری شد معمایی مدیرعامل و پلاسچی معاون این باشگاه حضور داشتند. بنابراین جدایی مهدی رحمتی از مجموعه شهرخودرو قطعی شد تا این تیم بار دیگر زیر نظر مهاجری فعالیت کند.