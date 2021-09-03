امام سجاد(ع) بعد از واقعه عاشورا پیام رسان واقعی نهضت حسینی بود

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، اظهار کرد: بعد از حادثه کربلا امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در اوج عظمت و شوکت در راه تحقق آرمان‌های ارزشی اسلام به رغم همه ناملایمات دشمنان سعی کردند پرچم عزتمندی که امام حسین (ع) برافراشته بود مورد صیانت قرار دهند تا یک حرکت بی‌بدیل همراه با تأثیرگذاری فرهنگ حسینی در جامعه اسلامی اتفاق بیفتد.

وی به نقش مهم حضرت امام سجاد (ع) در مسیر حفظ و انتقال پیام قیام عاشورا اشاره کرد و گفت: حضرت امام زین العابدین (ع) در قالب خطبه‌ها و مناجات‌های بی‌نظیر خود فضایی فراهم آورد تا پیام‌رسانی واقعی از حقایق عاشورا انجام شود و توانست بدون کم و کاست بهترین و شایسته‌ترین زمینه‌های تجلی معرفت حسینی و عشق به خاندان رسالت را انجام دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: حضرت امام سجاد (ع) پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانش در کربلا قدم در مسیری پرفراز و نشیب نهاد و امامت مسلمانان را در زمانی برعهده گرفت که فضای رعب و اختناق شدید بر جامعه حکمفرما بود که بخشی از عملکرد امام سجاد (ع) مربوط به نخستین روزهای پس از واقعه کربلا است.

وی خاطر نشان کرد: در واقع آن امام همام نقش مهمی در انتقال جریان عاشورا و بعد از عاشورا داشتند و در کنار حضرت زینب (س) پیام رسان حادثه عاشورا بودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حماسه بزرگی در روز عاشورا و در زمین کربلا خلق کرد و امام سجاد (ع) این حادثه تاریخی را از قید زمان و مکان رها کرده و شعار 'کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا' را جاودانه ساخت.

حجت‌الاسلام جعفرزاده به اخلاق مداری و مدارا با مردم در سیره امام سجاد (ع) اشاره کرد و افزود: مدارا در رفتار امام زین العابدین (ع) بسیار مشهود و قابل توجه بود در حقیقت پیامبران و ائمه (علیهم السلام) با افراد به شیوه‌های مقتضی برخورد می‌کردند.

وی افزود: در برخورد امام سجاد (ع) با مردم هرگاه لازم بود که از روش گفتگو و مدارا، دوستان ناآگاه و فریب خورده را که تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار گرفته بودند به راه راست هدایت فرمایند این شیوه را به کار می‌گرفتند. چون بر این امر ایمان داشتند که مدارا باعث جلب قلوب متربّیان و ایجاد انس و الفت می‌شود. در حقیقت مدارا با اعضای خانواده، اطرافیان، همسایگان و افراد جامعه یکی از درس‌های عملی امام سجاد (ع) بود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در پایان، الگوگیری از سیره عملی ائمه اطهار را ضرورت دنیای امروز عنوان کرد و افزود: استفاده از اندیشه ائمه اطهار (ع) لازمه هدایت جامعه است که باید با الهام گرفتن و الگو گرفتن از سیره رفتاری و عملی اهل بیت (ع) زمینه اخلاق مداری و ارتقای معنوی جامعه را فراهم کرد.