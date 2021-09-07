روند واکسیناسیون در کشور از میانگین جهانی کمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس متولیان، در گفتگو با شبکه خبر سیما، روند واکسیناسیون علیه ویورس کووید ۱۹ در کشور را نسبت به جمعیت جهان کمتر از نصف متوسط جهانی اعلام کرد و گفت: از ۲۲۰ میلیون نفر افرادی که در جهان به پاندمی کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند بیش از ۴ و نیم میلیون نفر جان باخته‌اند.

وی افزود: در کشور ما نیز تعداد جانباختگان نسبت به جمعیت کشور دو برابر متوسط جهانی است.

متولیان ادامه داد: بر اساس نظر سنجی‌های انجانم شده بیش از ۸۰ درصد از هموطنان درباره تزریق واکسن کرونا ابراز تمایل کرده‌اند.

وی از پدیده‌ای به نام "تردید واکسن" نام برد و به اهمیت واکسن اشاره کرد و گفت: عوامل مختلفی بر رضایت مردم در پذیرش واکسن دخالت دارد. در حال حاضر واکسن و ماسک دو نیاز اصلی است.

این اپیدمیولوژیست گفت: وزارت بهداشت با تحویل واکسن به دانشگاه‌ها گروه‌های صنفی هم پوشش واکسن داده شده است و روزانه به تزریق یک میلیون دوز خواهد رسید.

وی تاکید کرد: هیچیک از واکسن‌های وارداتی عارضه جدی‌ای ندارند.