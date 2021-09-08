برداشت بیش از ۲۵۳ هزارتن انگور از باغات آذربایجان غربی

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان برداشت انگور در استان اظهارکرد: سطح زیرکشت باغات انگور استان شامل سطح غیربارور حدود ۳ هزارهکتاراعم از آبی و دیم و سطح زیر کشت بارور حدود ۲۰ هزار هکتار شامل ۱۵ هزار و ۵۲۰ هکتار آبی و ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار دیم است و شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول داراست.

وی افزود: از مجموع بیش از ۲۵۳ هزار تن انگور تولیدی در استان، ۲۲۲ هزار و ۶۷۰ تن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت می‌شود.

کرامتی خاطر نشان کرد: انگور دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، بسته‌بندی و حمل و نقل انگور فعالیت نموده و از این راه امرار معاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، گفت: سالانه بیش از ۴۱۰ تن آب غوره توسط ۳ واحد آبغوره گیری به صورت صنعتی در سطح استان استحصال می‌شود، غوره در مصارف خانگی و تهیه سالادها و چاشنی غذاها بکار می‌رود و بخش عمده‌ای از آبغوره نیز در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه انگور سیاه سردشت عمدتاً مصرف صنعتی دارد، اضافه کرد: شهرهای عمده تولید کننده این محصول نیز ارومیه، میاندوآب، نقده، سردشت، مهاباد است و عمده باغات دیم انگور در شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از انگور تولیدی استان سالانه به کشورهای همسایه صادر می‌شود، اضافه کرد: از کل محصول تولیدی ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف شده، مقداری نیز صادر شده و بقیه در صنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری می‌شود.

کرامتی با بیان اینکه عمدتاً بیش از ۳۰ رقم انگور در استان تولید می‌شود که از جمله آنها می‌توان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد، گفت: به تازگی ارقام خارجی از جمله فلیم، ترکمن و سایر ارقام در برخی نقاط در حال توسعه است.

زمان برداشت انگور از برحسب ارقام و مناطق استان از اوایل شهریور ماه تا اواخر مهرماه است.