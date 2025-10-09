  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

کردستان پیشتاز تولید انگور دیم در کشور است

کردستان پیشتاز تولید انگور دیم در کشور است

سنندج- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: این استان رتبه اول کشور را در تولید انگور دیم به خود اختصاص داده است.

زاهد حاجی‌میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع باغات انگور استان کردستان به بیش از ۲۱ هزار هکتار می‌رسد و سالانه حدود ۱۷۴ هزار تن انگور از این باغات برداشت می‌شود.

وی ادامه داد: از این میزان تولید، بیش از ۱۰۰ هزار تن آن مربوط به انگور دیم است که جایگاه استان را در این زمینه تثبیت کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به وضعیت تولید انگور در سطح کشور افزود: در حال حاضر، استان کردستان در تولید انگور دیم در رتبه اول قرار دارد و در تولید انگور آبی در جایگاه دوازدهم کشور قرار گرفته است.

حاجی‌میرزایی تاکید کرد: شهرستان سنندج بیشترین سهم را در تولید انگور استان دارد و بیش از یک چهارم تولید کل انگور استان از این شهرستان تامین می‌شود.

وی در ادامه اقلام عمده انگور آبی استان را شامل کشمشی قرمز و سفید فخری، عسگری، صاحبی، یاقوتی و ترکمن چهار پیکامی قرمز بی‌دانه عنوان کرد و افزود: انگورهای دیم استان عمدتاً از دو نوع انگور که‌رشه و خوشنام تشکیل می‌شود.

کد خبر 6616645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این انگور بی دانه واقع خوشمزه و لذیذ شما هم چه عکسای خوب و خوشمزه ای دارید
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها