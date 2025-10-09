کردستان پیشتاز تولید انگور دیم در کشور است

زاهد حاجی‌میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع باغات انگور استان کردستان به بیش از ۲۱ هزار هکتار می‌رسد و سالانه حدود ۱۷۴ هزار تن انگور از این باغات برداشت می‌شود.

وی ادامه داد: از این میزان تولید، بیش از ۱۰۰ هزار تن آن مربوط به انگور دیم است که جایگاه استان را در این زمینه تثبیت کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به وضعیت تولید انگور در سطح کشور افزود: در حال حاضر، استان کردستان در تولید انگور دیم در رتبه اول قرار دارد و در تولید انگور آبی در جایگاه دوازدهم کشور قرار گرفته است.

حاجی‌میرزایی تاکید کرد: شهرستان سنندج بیشترین سهم را در تولید انگور استان دارد و بیش از یک چهارم تولید کل انگور استان از این شهرستان تامین می‌شود.

وی در ادامه اقلام عمده انگور آبی استان را شامل کشمشی قرمز و سفید فخری، عسگری، صاحبی، یاقوتی و ترکمن چهار پیکامی قرمز بی‌دانه عنوان کرد و افزود: انگورهای دیم استان عمدتاً از دو نوع انگور که‌رشه و خوشنام تشکیل می‌شود.