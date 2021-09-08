محموله میلیاردی شیر خشک قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با سودجویان، قاچاقچیان و متخلفان اقتصادی روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر مستقر در ایستگاه بازرسی مسجد «حضرت ابوالفضل (ع)» هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بم- ایرانشهر به یک دستگاه خودروی تریلی باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن مقدار ۲۵ تن شیر خشک قاچاق و فاقد مجوز حمل را کشف کردند که ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان اداره گمرک ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده که در این رابطه یک فرد متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با پدیده قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.