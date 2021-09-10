اردشیر مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نخستین نشست هم اندیشی سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نقطه طلایی سرمایه گذاری استان سمنان برگزار و خروجی خوبی داشت که یکی از آنها ارتباط مستقیم با مسئولان و عنوان کردن مشکلات مهم از سوی سرمایه گذاران بود، تاکید کرد: سرمایه گذار پیاده نظام جبهه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و باید موانع و مشکلات مسیر سرمایه گذاری را برداریم.

وی با بیان اینکه همه مجموعه‌های اجرایی، قضائی و مجلس با هم افزایی مشکلات سرمایه گذاری را رفع کنند، افزود: بخشی از مشکلات سرمایه گذاران در گرمسار، به زیرساخت‌ها باز می‌گردد که خوشبختانه روند رفع مشکلات در بخش‌های آب، گاز، راه و گمرک و … رو به جلو است و تا حد قابل قبولی این مشکلات حل و در آینده نزدیک کاملاً رفع می‌شود

آینده درخشان گرمسار

عضو خانه ملت با بیان اینکه پتانسیل ویژه منطقه اقتصادی گرمسار نزدیکی به تهران و خط ترانزیت و همچنین راه آهن است، تاکید کرد: امروز بحث انتقال مسائل مالی نیز مطرح است که حرکت خوبی در این زمینه صورت گرفته تا مشکلات مسائل مالی سرمایه گذاران به خصوص در بخش صادرات و واردات حل شود و نگرانی از این بابت هم نداشته باشند.

مطهری درباره امکان توسعه مناسبات مالی و همچنین تجاری نیز، توضیح داد: گرمسار با رفع این مشکلات کریدور اصلی اقتصادی منطقه و کشور مطرح می‌شود لذا آینده درخشانی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار نباید دغدغه مند یک مجوز باشد، افزود: سرمایه گذار نباید دغدغه برخورد دستگاه اداری و اجرایی را داشته و نداند که آیا مشکلات او در زمینه‌های صمت، محیط زیست، تشکیلات اداری، تعاون کار و رفاه اجتماعی و … قابل رفع هستند یا خیر؛ لذا باید نگرانی سرمایه گذار را کاهش داد.

ورود به سرمایه گذاری کار بزرگی است

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه ورود به سرمایه گذاری در این شرایط کار دشواری و قابل ستایشی است، تاکید کرد: سرمایه گذاران در دورترین نقاط کشور حتی داشته‌هایشان را به میدان آورده‌اند لذا باید شرایط را برایشان مهیا کرد. امروز برخی دستگاه‌ها به صورت تحکمی با سرمایه گذار برخورد می‌کنند.

مطهری با بیان اینکه هر رده و مسئولی که در قبال سرمایه گذار کم کاری می‌کند در واقع دست به خیانت می‌زند، گفت: کارشکنی چه ناخواسته و چه خواسته نباید صورت گیرد امروز متأسفانه در برخی مجموعه‌ها یک کار کوچک سرمایه گذار دو تا شش ماه طول می‌کشد و حتی امضاها طلایی در برخی مجموعه‌ها باعث رانت شده و باید این امر تعیین تکلیف شود. ما در مجلس تلاش می‌کنیم که نشست با نخبگان، اهل فن، سرمایه گذاران و … برگزار تا مشکلات کاهش یابند.

وی با بیان اینکه وقتی پای درد دل سرمایه گذاران و تولید گران می‌نشینیم، مشکلات عدیده ای دارند که بسیاری شأن ماه‌ها با مشکل روبرو هستند که یک مجوز ساده را از دانشگاه علوم پزشکی سمنان بگیرند، ابراز کرد: بعضاً شاهد هستیم که یک تولیدگر برای یک مشکل ساده در اداره کل محیط زیست معطل است ما نمی‌گوییم که رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها نشود، باید اینها صورت گیرند اما آیا نمی‌شود برای رفع مشکلات تولیدگران تدبیر کرد؟