به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز شهریور ماه، پسته از باغات شهرستانهای گرمه و جاجرم از توابع خراسان شمالی جمع آوری شده و سپس به کارخانه فرآوری ارسال میشود.
پستههای تازه فرآوری شده به استانهای مجاور و خارج از کشور صادر میشوند.
بجنورد- برداشت و فرآوری پسته در خراسان شمالی آغاز شده و این محصول با ارزش پس از فرآوری به استان های مجاور و خارج از کشور صادر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز شهریور ماه، پسته از باغات شهرستانهای گرمه و جاجرم از توابع خراسان شمالی جمع آوری شده و سپس به کارخانه فرآوری ارسال میشود.
پستههای تازه فرآوری شده به استانهای مجاور و خارج از کشور صادر میشوند.
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