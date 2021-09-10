برداشت و فرآوری پسته در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز شهریور ماه، پسته از باغات شهرستان‌های گرمه و جاجرم از توابع خراسان شمالی جمع آوری شده و سپس به کارخانه فرآوری ارسال می‌شود.

پسته‌های تازه فرآوری شده به استان‌های مجاور و خارج از کشور صادر می‌شوند.