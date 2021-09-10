آزادسازی ۳۰۰ هکتار از اراضی تغییرکاربری شده چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری اظهار کرد:

در ادامه اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۳۰۰ هکتار دیگر در شهرستان چهارباغ آزادسازی شد، این اراضی در بخش مرکزی چهارباغ و در محدوده بین جاده «ملک آباد» و «عرب آباد» واقع شده است.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اشاره به اینکه این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بوده بیان کرد: در این اقدام تعداد ۱۲۰ مورد قطعه، ۳۰ مورد بنای درحال ساخت، ۱۲۰ مورد دیوارکشی، ۳۰ مورد استخر، تعداد ۳۰ مورد محوطه سازی، ۱۵ مورد آلاچیق و دپوی مصالح به تعداد ۲۷ مورد آزادسازی شد.

وی ارزش اراضی آزادسازی شده را بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این شهرستان با قدرت ادامه خواهد داشت.