یارانه های پنهان باید شفاف و مدیریت شود

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد مجلس در بحث شفاف سازی یارانه‌ها گفت: هدف مجلس حذف یارانه‌ها نیست بلکه هدف مجلس شفاف سازی یارانه‌های پنهان و توزیع عادلانه آن است.

وی افزود: یارانه‌بگیران هم باید تعیین تکلیف شده و کل اطلاعات خانوارها یک‌دست شود تا مبادا خدایی ناکرده عده‌ای از یارانه استفاده بیشتری کرده و عده‌ای امکانی برای استفاده نداشته باشند.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: بنا نداریم که با عناوین مختلف و از طریق نهادهای حمایتی متفاوت به افرادی ثابت یارانه بدهیم بلکه باید عدالت را برقرار کنیم و نباید وضعیت به صورتی باشد که عده‌ای از چند محل مختلف یارانه دریافت کنند.

سلیمی گفت: چرا باید خانواده ثروتمند ۴۰ برابر یک خانواده فقیر یارانه بگیرد یارانه پنهان باعث شده ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شوند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس خاطرنشان کرد: باید یارانه پنهان شفاف شود و یارانه‌ها به درستی مورد جراحی و مدیریت قرار گیرد و نظام یارانه‌ای کشور باید به سمت طبقات کمتر برخوردار حرکت کند.