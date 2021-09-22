پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب به سبب وزش بادهای شمال غربی بر روی دریا، سواحل استان تا حدودی متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با کاهش سرعت وزش بادهای شمالی، دریا در روزهای پنج شنبه و جمعه در اغلب ساعات آرام است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود مجدداً از اواخر وقت شنبه با افزایش قابل ملاحظه سرعت وزش بادهای شمالی، خلیج فارس تا اواسط هفته آینده مواج و متلاطم خواهد شد.

مساعدی تصریح کرد: برای ساعات آینده آسمان استان غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی از روز وزش باد و فردا در برخی از نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی از وقت امروز تا اوایل شب در فراساحل مرکزی و جنوبی ۱۲ تا ۳۸ گاهی ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و طی ساعاتی از وقت امروز تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.