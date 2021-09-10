به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، میثم شیرزاد گفت:حسین طیبی در بازی دوستانه مقابل تیم ملی بلاروس دچار آسیب شد که پس از برگشت به ایران اقدامات تشخیصی توسط کادر پزشکی زیر نظر دکتر نوروزی صورت گرفت. در واقع مشخص شد این بازیکن دارای شکستگی از ناحیه دنده دهم سمت راست است. با توجه به شکستگی دنده، وی حدود سه الی چهار هفته نیاز به استراحت و انجام درمان‌های اختصاصی دارد.

فیزیوتراپیست تیم ملی فوتسال گفت: تمام تجهیزات درمانی جهت درمان این بازیکن به همراه تیم به لیتوانی آورده شده که در صورت بهبود کامل و آمادگی بدنی، امیدواریم طیبی بعد از بازی‌های گروهی بتواند به تیم ملی کمک کند. کادر پزشکی تیم ملی فوتسال تمام تلاش خود را جهت بهبودی هر چه سریعتر این بازیکن انجام خواهد داد.