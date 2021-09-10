تشکیل قرارگاه عملیاتی، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با تمرکز اقدامات در قالب یک قرارگاه مشترک به منظور مدیریت صحیح و سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف، مقابله با پدیده قاچاق سوخت امکان پذیر است.

وی افزود: قرارگاه عملیاتی، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، متشکل از نیروی انتظامی، مرزبانی، اداره کل اطلاعات، اداره کل تعزیرات حکومتی، نیروی دریایی سپاه، سپاه امام سجاد (ع)، نیروی دریایی ارتش، فرمانداری شهرستان بندرعباس، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و سایر ادارات و ارگان‌ها در صورت لزوم است.

دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نظارت جدی و مؤثر بر توزیع سوخت، آموزش و اطلاع رسانی عمومی و همینطور اجرای طرح‌های حمایتی معیشتی را از جمله مهمترین حوزه‌های فعالیت قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان برشمرد.

قهرمانی با تأکید بر اینکه، لزوم انجام وظیفه قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت توسط همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، حضور میدانی مدیران دستگاه‌های متولی را در این خصوص بسیار مهم برشمرد.

وی در ادامه، ضرورت تخصیص نیرو و جذب امکانات متناسب جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و همچنین استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین را برای پیشگیری وضعی خصوصاً پایش تصویری در جایگاه‌ها، اسکله‌ها، بازرسی‌ها و مواردی از این دست، بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

این مقام قضائی، کار آمدسازی بازرسی‌های موجود و در صورت لزوم ایجاد بازرسی‌های جدید، نظارت جدی و مؤثر خصوصاً از طریق سامانه‌ها بر توزیع سوخت، تعامل جدی با حراست و حفاظت مجموعه‌های متولی و مرتبط با این حوزه و مقابله با فساد اداری را از دیگر اهداف تشکیل این قرارگاه در استان هرمزگان بیان کرد.

قهرمانی در خصوص نحوه برخورد با خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها و تانکرهای فعال در قاچاق سوخت نیز خاطر نشان کرد: این، وسائط نقلیه که عموماً بدون پلاک یا با پلاک مخدوش یا بدون صندلی ، دارای تغییر وضعیت و انحراف مسیر یا دستکاری در GPS تردد می‌کنند، در هر نقطه‌ای که مشاهده شوند باید سریعاً توقیف و به پارکینگ منتقل شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به جلوگیری از قاچاق سوخت منجر خواهد شد، تصریح کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.