امید به تغییر شرایط در مردم ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی عصر جمعه در دیدار نخبگان خراسان‌جنوبی با رئیس جمهور اظهار کرد: خداوند قلوب مردم ایران را هدایت کرد تا در انتخابات به سمت عملی‌تر شدن ارزش‌های انقلاب اسلامی بروند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه مردم خراسان‌جنوبی ۱۵ سال پیش شخصیت آیت‌الله رئیسی را شناختند، بیان‌کرد: در انتخابات ریاست جمهوری نیز بیشترین رأی را به ایشان دادند.

عبادی با اشاره به اینکه توطئه‌های دشمن همواره وجود دارد، گفت: همه گزینه‌های دشمن همواره روی میز است ولی پاسخ مردم ما نیز همیشه همراه با هوشیاری بوده و در زمینه‌های مسائل امنیتی نیز باید حساس بود.

وی ادامه‌داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند که اگر مشکلی هست با مردم در میان بگذارید زیرا در نظام اسلامی دولت و مردم در راستای یک هدف واحد حرکت می‌کنند چنانچه در دولت شهیدان رجایی و باهنر اینگونه بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در مردم امید برای تغییر شرایط ایجاد شده است، گفت: از زبان مسئولین متعهد و متخصص شنیده‌ایم که دولت در چه شرایطی کشور را تحویل گرفته است که این موضوع را باید برای مردم تبیین کرد و گفت که کسری بودجه‌ها چه آسیب‌هایی به همراه دارد.

عبادی اظهار کرد: نباید مردم را تنها گذاشت تا وسوسه‌های دیگران بر روی آنان تأثیر بگذارد.