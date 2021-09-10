حضور قاریان کشوری عامل ارتقا کیفیت مسابقات قرآنی در قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یاراحمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به کیفیت برگزاری مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونایی سطح برگزاری مسابقات استان قم بسیار خوب بوده خصوصاً در بخش حفظ و قرائت شرایط بسیار خوبی داشتیم و سطح کیفی مسابقات بسیار بالا بود.

وی با تاکید بر لزوم آموزش مستمر فعالین قرآنی تصریح کرد: هرکدام از فعالین قرآنی در بخش‌های مختلف بی‌نیاز از آموزش نیستند و برای اینکه کیفیت کار آنها افزایش پیدا کند باید توجه ویژه به آموزش داشته باشند.

این استاد قرآن کریم کیفیت برگزاری مسابقات استان قم را بسیار عالی دانست و تصریح کرد: هم مکان مسابقات و هم برنامه‌ریزی و زمان‌بندی متناسب با شرایط کرونایی بسیار خوب بود و تمام پروتکل‌های بهداشتی نیز در روند برگزاری رعایت شد.

وی با تاکید بر حضور اساتید برجسته و داوران بین‌المللی در این دوره از مسابقات تصریح کرد: همین مساله کیفیت مسابقات را بسیار بالا برده بود و نوعی کسب تجربه نیز برای شرکت‌کنندگان بود.

یاراحمدی با بیان اینکه استان قم همواره بین ۵ استان برتر کشور در حوزه مسابقات قرآن بوده است گفت: به همین خاطر سطح مسابقات استانی نیز بسیار بالاست و شاهد حضور افراد برجسته در سطح کشوری از استان قم هستیم.