تخلیه اضطراری کارکنان مرکز فضایی «کِنِدی» وابسته به ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی «اداره کل ملی هوانوردی و فضا» آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک گفت که این نهاد دولتی آمریکا در پی دریافت یک تماس تلفنی تهدیدآمیز کارکنان مرکز فضایی کندی را به سرعت از ساختمان محل فعالیت خود خارج کرد.

این سخنگوی ناسا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اوایل روز جمعه (به وقت محلی) بخش امنیتی در مرکز فضایی کندی آژیر تخلیه یک ساختمان اداری را در این مرکز به دلیل دریافت یک تماس تلفنی تهدیدآمیز صادر کرد».

این سخنگو در ادامه افزود که نیروهای امنیتی به دلیل نیافتن تهدید واقعی، یک علامت رفع خطر صادر کردند.

به گفته این مقام ناسا، مرکز فضایی کندی همچنان در حال تحقیق پیرامون این رویداد است.