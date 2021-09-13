به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، ظهر دوشنبه در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان‌جنوبی با تأکید بر جلسات مشترک بین شورای شهر و مجموعه قضائی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: این جلسات مشترک موجب استفاده از ظرفیت‌های دو طرف برای حل مشکلات مردم می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به معضل صنوف آلاینده در شهر بیرجند بیان‌کرد: در مورد انتقال صنوف آلاینده ما به مردم قول و وعده داده بودیم که کار تا مرحله‌ای نیز پیش رفته ولی به نتیجه دلخواه و مطلوب نرسیده است.

حمیدی گفت: قرار بود انتقال صنوف آلاینده تا پایان نیمه اول ۱۴۰۰ به نتیجه برسد و باید بررسی کنیم که الان در چه مرحله‌ای هستیم.

وی با انتقاد از عدم تفکیک زباله در شهرهای خراسان‌جنوبی اظهار کرد: متأسفانه شهرداری‌های خراسان‌جنوبی به وظیفه خود در موضوع مدیریت پسماند عمل نکرده‌اند در حالی که در این زمینه قانون داریم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه شیوه فعلی جمع‌آوری زباله منسوخ شده است، بیان‌کرد: عدم مدیریت پسماند و تفکیک نکردن زباله موجب پدیده زباله‌گردی شده است که از جهات مختلف زیبنده شهر نیست.

حمیدی گفت: همیشه سخن از ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها زده می‌شود و اگر همین تفکیک زباله به درستی صورت گیرد، زباله که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می‌شود، می‌تواند برای شهرداری‌های استان درآمدزایی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: جای تأسف است که در شهر مشاهده می‌کنیم به واسطه فقر تعدادی زن، مرد و حتی کودک به دنبال جمع‌آوری زباله هستند که مشکلات بهداشتی عدیده‌ای نیز آنان را تهدید می‌کند.

حمیدی با اشاره به اینکه راه برون رفت از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم است، یادآور شد: در حال حاضر ما داریم با معلول مبارزه می‌کنیم و مبارزه با معلول در حالی که ریشه آسیب اجتماعی همچنان باقی مانده است به نوعی تنها آب در هاون کوبیدن است.

وی با بیان اینکه باید در حوزه پیشگیری از اختلافات خانوادگی نیز قدم برداریم چرا که زنگ خط، آن به صدا درآمده است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها یک مسئولیت اداری نیست بلکه در این زمینه مسئولیت شرعی داریم.