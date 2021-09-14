مجوز سازمان بهداشت جهانی برای تولید واکسن در داخل ضروری نیست

دکتر مصطفی قانعی در خصوص اینکه چرا واکسن‌های ضد کرونای ایرانی از سازمان بهداشت جهانی مجوز ندارند به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مسئله ما سازمان بهداشت جهانی نیست زیرا نیاز داخل به واکسن در کشور بالاست.

عضو کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: زمانی که شرکتهای تولید کننده امکان صادرات این واکسن‌ها را داشته باشند باید از سازمان بهداشت جهانی مجوز اخذ کنند.

وی گفت: اکنون با توجه به اینکه در ابتدا باید نیاز کشور به واکسن کرونا تأمین شود به همین دلیل ضرورتی برای اخذ مجوز از سازمان بهداشت جهانی وجود ندارد و مجوز از وزارت بهداشت کافی است.

به گفته دبیر ستاد زیست فناوری، بنابراین این شرکتهای تولید کننده واکسن فرصت دارند تا در ابتدا نسبت به تأمین نیاز کشور اقدام کنند.

قانعی تاکید کرد: البته که لازم است شرکتها در حدی معقولانه تولید کنند که به اندازه یک سال استراتژیک واکسن وجود داشته باشد.

وی گفت: وزارت بهداشت موظف است به اندازه یک سال ذخیره استراتژیک را از شرکتها خریداری کنند.

به گفته وی، این ذخیره استراتژیک برای دزهای یاداور، کارخانه‌ها و مؤسسات بزرگ، جابجایی مسافر و … مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این ذخیره بسیار مهم است زیرا در آن زمان هم نباید منتظر واکسینه ماند.

دبیر ستاد زیست فناوری ادامه داد: بنابراین شرکتها می‌توانند بعد از تکمیل مدارک خود و اخذ مجوزها از سازمان بهداشت جهانی نسبت به صادرات واکسن اقدام کنند.