به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضافیروزفر گفت: واکسیناسیون کرونا در دارالشفای حسینیه اعظم زنجان راهاندازی شده و با حضور کارشناسان بهداشت این واکسیناسیون با توجه به گروههای اعلامی از طرف وزارت بهداشت انجام میشود تا به روند واکسینه شدن مردم تسریع بخشد.
وی با اشاره به اینکه حسینیه اعظم زنجان آمادگی دارد فضای بیشتر از جمله شبستانها را در اختیار علوم پزشکی قرار دهد تا افراد بیشتری واکسینه شوند، ابراز کرد: در حال حاضر این فرآیند فقط در مرکز دارالشفا انجام میشود.
رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با اشاره به اینکه دارالشفای حسینیه اعظم زنجانی چندسالی است که راهاندازی شده و خدماتی همچون پزشک عمومی و دندانپزشکی را با تعرفهای پایینتر ارائه میدهد، یادآور شد: افرادی که توان مالی کمتری دارند، برای ویزیت و اقدامات اولیه درمانی این درمانگاه مشمول تخفیفهایی میشوند.
فیروزفر با بیان اینکه در سالهای گذشته پزشکان متخصص و فوقتخصص حتی از سایر شهرهای کشور با استقرار در این درمانگاه در ماه محرم خدمات رایگان به زائران و مردم ارائه میدادند، تصریح کرد: در ۲ سال اخیر به دلیل شیوع کرونا از این خدمات محروم هستیم و امیدواریم هرچه زودتر شاهد فروکش کردن شیوع کرونا و بهرهمندی از فعالیتهای مختلف حسینیه باشیم.
رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان:
واکسیناسیون کرونا در دارالشفای حسینیه اعظم زنجان راهاندازی شد
زنجان-رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: واکسیناسیون کرونا در دارالشفای حسینیه اعظم زنجان راهاندازی شده و برای گروههای اعلامی از طرف وزارت بهداشت واکسیناسیون انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضافیروزفر گفت: واکسیناسیون کرونا در دارالشفای حسینیه اعظم زنجان راهاندازی شده و با حضور کارشناسان بهداشت این واکسیناسیون با توجه به گروههای اعلامی از طرف وزارت بهداشت انجام میشود تا به روند واکسینه شدن مردم تسریع بخشد.
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