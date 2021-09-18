موکب های گیلان به مناطق محروم اعزام می شوند

مجید دوهندو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط کرونایی و اعزام تعدادی از موکب ها به کربلا، گفت: قرار است موکب محسنین از استان گیلان در کربلای معلی مستقر شود و به زائران سیدالشهدا (ع) خدمت رسانی کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به اینکه این استان ۲۴ موکب ثبت شده دارد، بیان کرد: بخشی از افراد به عنوان خادم در موکب‌های دیگر خدمات دهی می‌کنند.

وی با بیان اینکه سایر مواکب گیلان با تمام امکانات و تجهیزات به نقاط محروم استان اعزام می‌شوند، افزود: موکب نورالزهرا به منطقه عمارلو رودبار اعزام شده و مابقی مواکب نیز در شهرستان‌های خودشان فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و سایر خدمات را ارائه می‌دهند.

دوهندو سهمیه مواکب استان گیلان را ۲۱۰ نفر اعلام و عنوان کرد: آمادگی اعزام همه ۲۱۰ نفر به کربلای معلی را داریم.

وی با اشاره به افزایش جمع آوری نذورات برای بازسازی عتبات عالیات نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نذورات جمع آوری شده و پیش بینی می‌کنیم رشد چشمگیری در این خصوص داشته باشیم.