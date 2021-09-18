واشنگتن تصمیم پاریس را مایه تاسف خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا از تصمیم فرانسه برای فراخواندن سفیر خود از واشنگتن متاسف است و طی روزهای آینده به حل اختلافات بین دو کشور ادامه خواهد داد.

پیشتر و همزمان با تشدید تنش در روابط فرانسه و آمریکا، پاریس اقدام به فراخواندن سفیرش از واشنگتن کرده و سفیر خود از پایتخت آمریکا را خارج کرده بود.

فرانسه همچنین در اقدامی اعتراضی، سفیر خود از استرالیا را نیز به پاریس فراخوانده است.

علت این اقدام دولت فرانسه، نارضایتی آشکار این کشور از امضای توافقنامه همکاری سه جانبه میان انگلیس، آمریکا و استرالیا که به لغو قرارداد ۹۰ میلیاردی یک شرکت فرانسوی با دولت استرالیا برای ساخت زیردریایی منتهی شد، عنوان شده است.

بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات فرانسه بارها تلاش کرده اند که این موضوع را با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی مطرح کنند اما در نهایت، این درخواست‌ها رد شدند.

گفتنی است، «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه در اعتراض به تصمیم کانبرا برای پیوستن به این توافقنامه و لغو قرارداد خود با شرکت فرانسوی برای ساخت زیردریایی گفته بود: مثل این بود که از پشت خنجر بزنید. ما بر پایه صداقت با استرالیا رابطه برقرار کرده ایم حال آنکه این اعتماد خدشه دار شده است. من امروز از خاتمه یافتن این توافق عصبانی هستم.

وی همچنین گفته بود که از استرالیا و آمریکا بابت این اقدام توضیح خواهد خواست.