فرانسه سفرایش از آمریکا و استرالیا را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با تشدید تنش در روابط فرانسه و آمریکا، حال پاریس اقدام به فراخواندن سفیرش از واشنگتن کرده و سفیر خود از پایتخت آمریکا را خارج کرده است.

فرانسه همچنین در اقدامی اعتراضی، سفیر خود از استرالیا را نیز به پاریس فراخوانده است.

پیشتر دولت فرانسه روز پنج شنبه آشکارا نارضایتی خود از امضای توافقنامه همکاری سه جانبه میان انگلیس، آمریکا و استرالیا را که به لغو قرارداد ۹۰ میلیاردی یک شرکت فرانسوی با دولت استرالیا برای ساخت زیردریایی منتهی شد، اعلام کرده بود.

در پی امضای این توافقنامه همکاری سه جانبه، مراسم جشنی که قرار بود روز جمعه به مناسبت ۲۴۰ اُمین سالگرد جنگ چساپیک در سفارت فرانسه در شهر واشنگتن دی. سی برگزار شود، لغو شد.

یک مقام فرانسوی که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت که این مراسم برگزار نخواهد شد و اینکه یک مقام بلندپایه نیروی دریایی فرانسه به پاریس بازخواهد گشت.

این مقام ناشناس تأکید کرد میزبانی این مراسم که با هدف تأکید ویژه بر استحکام ائتلاف آمریکا- فرانسه برگزار می‌شد، به دلیل انعقاد این توافقنامه امنیتی جدید دیگر «مضحک» به نظر می‌رسد.

بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات فرانسه بارها تلاش کرده اند که این موضوع را با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی مطرح کنند اما در نهایت، این درخواست‌ها رد شدند.

گفتنی است، «ژان ایو لودریان» در اعتراض به تصمیم کانبرا برای پیوستن به این توافقنامه و لغو قرارداد خود با شرکت فرانسوی برای ساخت زیردریایی گفت: «مثل این بود که از پشت خنجر بزنید. ما بر پایه صداقت با استرالیا رابطه برقرار کرده ایم حال آنکه این اعتماد خدشه دار شده است. من امروز از خاتمه یافتن این توافق عصبانی هستم».

وی همچنین گفت که از استرالیا و آمریکا بابت این اقدام توضیح خواهد خواست.