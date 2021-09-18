افت هفتگی قیمت جهانی طلا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) بخشی از سقوط حدود ۳ درصدی روز گذشته خود را جبران کرد اما بالا ماندن ارزش دلار باعث شد قیمتها از لحاظ هفتگی افت کنند.
قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۷ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۶۵.۷۳ دلار بازگشت.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۶ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۶۶.۳۰ دلار رسید.
پس از گزارش پنجشنبه شب که نشان داد فروش خردهفروشان آمریکا به طور غیرمنتظرهای رشد کرده است ارزش دلار با افزایش احتمال تقویت زودتر از موعد نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، بالا رفت و باعث شد قیمت طلا حدود ۳ درصد سقوط کند.
ارزش دلار تا پایان معاملات دیشب نزدیک به بالاترین سطح ۳ هفتهای خود باقی ماند تا قیمت طلا این هفته ۱.۲ درصد سقوط کند.
افزایش ارزش دلار قیمت خرید طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری را بالا برده و تقاضا برای خرید آن را کاهش میدهد.
قیمت هر اونس نقره هم دیشب ۰.۷ درصد تقویت شد و به ۲۳.۰۸ دلار رسید.
پس از سقوط ۴۰ دلاری قیمت طلا حالا همه نگاهها به اجلاس بعدی فدرالرزرو است تا در مورد زمانبندی کاهش برنامههای حمایتی این بانک شفاف سازی کند.
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