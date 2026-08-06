تشریح جزئیات تصادف ۱۲ خودرو با ۱۹ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با تشریح جزئیات تصادف چندوسیله‌ای در محور یاسوج-اصفهان، محدوده پل تنگ سریز، گفت: این حادثه ساعت ۱۱:۲۰ روز پنج‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ رخ داد.

وی افزود: پیش از وقوع این حادثه، یک سانحه رانندگی در این محور رخ داده بود و خودروهای آسیب‌دیده به همراه مأموران پلیس راه و عوامل امدادی در حال ایمن‌سازی محل، رسیدگی به سانحه و انجام اقدامات قانونی بودند که ناگهان یک دستگاه تریلی در مسیر سراشیبی جاده وارد محل حادثه شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این تریلی پس از برخورد با خودروهای حاضر در صحنه، موجب وقوع یک تصادف چندوسیله‌ای شد که در مجموع ۱۲ دستگاه خودرو در آن درگیر شدند.

سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه در این حادثه ۱۹ نفر مصدوم شدند، گفت: ۱۲ نفر از مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در محورهای کوهستانی و دارای شیب، با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.