یحیی سریع: مواضع مزدوران سعودی را با موشک بالستیک و پهپاد در هم شکستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مواضع و پایگاه های ارتش سعودی و مزدوران وابسته به آن را هدف حمله گسترده موشکی و پهپادی قرار داده و تلفات سنگینی به آنها وارد کرده است.
«یحیی سریع» با قرائت بیانیه تصویری در شرح این عملیات گفت: با توجه به تداوم محاصره و تجاوز دشمن سعودی به مردم شریف یمن عزیز که تقریباً ۱۲ سال است ادامه دارد، نیروهای مسلح ما تجمعهای نظامی گسترده سعودی را شناسایی کردند که هدفشان تشدید تنش در استانهای آزاد و علیه مردم یمن بود. بنابراین، نیروهای مسلح ما یک عملیات نظامی گسترده و مهم را انجام دادند که در آن، تجمعهای نیروهای دشمن سعودی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و اردوگاههای دیگر وابسته به آنچه «گردانهای اول و سوم اضطراری» نامیده میشوند، با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد، هدف قرار گرفتند. نتایج این عملیات به شرح زیر است:
۱. کشته و زخمی شدن صدها مزدور دشمن سعودی
۲. تخریب و آتش گرفتن تعداد زیادی از اردوگاهها، تجمعها، انبارهای سلاح دشمن سعودی در منطقه الودیعه در شرق یمن
۳. تخریب تعداد زیادی از تجهیزات نظامی موجود در اردوگاههای مورد هدف.
یحیی سریع افزود: نیروهای مسلح یمن، به دشمن سعودی جنایتکار نسبت به هرگونه حماقتی که ممکن است علیه کشور و مردم ما مرتکب شود، اخطار میدهد و مسئولیت هرگونه تشدید تنش را بر عهده سعودی می داند. به کسانی هم که فریب خورده و گمراه شدهاند از میان فرزندان کشورمان، توصیه میکنیم که اردوگاههای دشمن سعودی را ترک کرده و قبل از اینکه دیر شود به آغوش ملت خویش بازگردند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان بیانیه خود گفت: ما به مردم شریف یمن در تمام استانها اطمینان میدهیم که نیروهای مسلح در حالت آمادهباش کامل برای مقابله با هرگونه تشدید تنش قرار دارند و از همه فرزندان ملت خود میخواهیم که به حالت بسیج ادامه دهند و در برابر هرگونه تشدید تجاوز سعودی مقاومت کنند و به تجمعهای سعودی در هر کجا که باشند، حمله کنند. ما در معادله «محاصره در مقابل محاصره» باقی میمانیم تا زمانی که محاصره کشورمان پایان یابد.
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