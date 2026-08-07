ترامپ خواستار آغاز تحقیقات درباره درز اطلاعات کاهش ذخایر مهمات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که دونالد ترامپ خواستار آغاز تحقیقات درباره درز اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا در ارتباط با جنگ با ایران شده است.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید تأکید کرده است که آمریکا از توان آتش و ذخایر تسلیحاتی فراتر از نیاز برای اجرای هرگونه عملیات مورد دستور رئیس‌جمهور برخوردار است.

به گفته این مقام‌ها، ترامپ معتقد است انتشار گزارش‌هایی درباره سطح ذخایر مهمات، موجب جسورتر شدن ایران شده و تلاش‌های واشنگتن برای مهار برنامه هسته‌ای تهران را تضعیف می‌کند.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترامپ در تماس با معاون وزیر دفاع آمریکا، وضعیت ذخایر مهمات پنتاگون را بررسی کرده است.

این روزنامه افزود که هفته گذشته نیز شماری از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی درباره راهکارهای افزایش تولید مهمات راهبردی شرکت کردند.

همچنین مسئولان پنتاگون در جلسات محرمانه با قانونگذاران جمهوری‌خواه، برای جلب حمایت از درخواست افزایش بودجه دفاعی رایزنی کرده‌اند و وزیر دفاع آمریکا و معاون وی نیز روز سه‌شنبه در یک نشست محرمانه، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره را در جریان آخرین وضعیت قرار داده‌اند.