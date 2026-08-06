صفر شدن واردات نفت آمریکا از عربستان پس از چهار دهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بر اساس داده‌های اولیه وزارت انرژی آمریکا، واردات نفت خام عربستان به آمریکا در ماه جولای به صفر کاهش یافته است؛ اتفاقی که برای نخستین بار در نزدیک به چهار دهه گذشته رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های آمریکایی در ابتدای سال جاری روزانه بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام از عربستان وارد می‌کردند، اما با بروز اختلال در صادرات نفت این کشور در پی تنش‌ها و درگیری‌های میان آمریکا و ایران و همچنین اختلال در انتقال نفت از خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، روند واردات به طور کامل متوقف شد.

در همین راستا، شرکت پالایشگاهی «فیلیپس ۶۶» نیز سهم نفت خاورمیانه در خوراک پالایشگاه‌های خود را به کمتر از یک درصد کاهش داده است.

همزمان، واردات نفت خام ونزوئلا به آمریکا افزایش یافته و به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که در ابتدای سال حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود.